La plataforma No me Quites mi Hospital ha mostrado su “enfado” y “preocupación” ante la noticia que se conocía ayer de que las obras de las nuevas consultas externas Materno Infantiles del hospital Reina Sofía tendrán que volverse a adjudicar, después de llevar meses paralizadas.

Uno de los portavoces de la plataforma ciudadana, José Castillero, ha manifestado el "malestar" de los más de 30 colectivos que integran este grupo, ya que “como siempre los pacientes infantiles son los más perjudicados, son los últimos en los que se piensa a la hora de realizar una obra”.

No me Quites mi Hospital plantea que, como ahora el proyecto de las consultas vuelve casi al punto de partida, tras saberse que las constructoras a las que se les adjudicó la actuación no van a continuar con la obra, podría plantearse "construir lo que realmente necesita el Reina Sofía que es un hospital Infantil totalmente nuevo. Un hospital que se conectase con el actual Materno y que estuviera en línea con otros edificios hospitalarios pediátricos similares abiertos recientemente en Granada o Almería, con cargo a la sanidad pública".

La plataforma muestra su “temor” ante la posibilidad de que, como con la modificación del proyecto que ahora ha anunciado el Reina Sofía, se va a dotar de servicios dos plantas del edificio de consultas, que inicialmente no se iban a poner en marcha, estos espacios se dediquen a la "asistencia de otro tipo de pacientes, que no sean niños o mujeres". Un extremo que el Reina Sofía niega que se vaya a producir, pues como señala el hospital la dotación de estas plantas "persigue contar con una mayor superficie para la asistencia sanitaria ambulatoria de mujeres y niños", además de disponer de espacios de espera y apoyo, teniendo en cuenta las circunstanciales actuales derivadas de la pandemia, que son las que han obligado a modificar la construcción.

No me Quites mi Hospital recuerda que cuando el Reina Sofía realizó la ampliación de la UCI de adultos, una obra que era necesaria, "los perjudicados fueron los niños que se quedaron sin ventanas al exterior en el Materno". La plataforma insta al consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, con el que tiene solicitada una reunión desde hace dos años, y a los responsables del hospital que piensen por una vez en los niños.

Estas asociaciones piden a las autoridades sanitarias que proyecten un hospital Infantil totalmente nuevo en el mismo lugar donde están previstas las consultas externas, como la Junta contempló hace quince años. “Un edificio adaptado a las nuevas necesidades, ya que el antiguo tiene ya 46 años de vida y, sobre el mismo, lo único que se va haciendo son obras puntuales y parcheos que no resuelven lo que necesita este tipo de pacientes actualmente”, reivindica No me Quites mi Hospital.