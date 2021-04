- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Tiene mucha importancia, muchas familias dependemos de la hostelería. Y luego hay mucho empleo que ahora hemos tenido que despedir a mucha gente y no va la cosa como debe.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Lo que deben de hacer es darnos alguna ayuda. Darnos facilidad para trabajar y dejarnos un poco de margen en los horarios. Porque se oye que hay mucha ayudad económica pero aquí no hemos tenido ninguna. Por eso es necesario que no nos hagan cerrar a las 8 o las 6 de la tarde. Comprendemos que no se puede tener tanta gente dentro pero en la terraza sí. Porque aunque el Ayuntamiento nos ha dado un poco más de espacio para poner las mesas más separadas, nosotros tenemos, además, el problema de las obras desde hace meses. Esto ha afectado al comercio porque ha hecho que la gente no transite por la zona.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Nos estamos reinventando, pero para eso se necesita una ayuda económica. Ahora ofrecemos comida para llevar y eso supone un desembolso que todos los empresarios no pueden afrontar. Por lo que eso es una barrera para seguir trabajando. También son necesarias facilidades para contratar al personal. Que haya alguna ayuda o subvención para que podamos contratar. Si no, es imposible tener un negocio abierto a medio gas y seguir pagando los mismo en Seguridad Social, módulos... De los impuestos no nos han recortado nada, solo horario, tengo que pagar lo mismo con la mitad de horas de trabajo.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Lo de la comida para llevar, en mi caso, ha sido una buena idea pero con eso solo no se puede. Porque en un pueblo no hay esa cultura de salir a comprar la comida, vienen muchas personas mayores, que no pueden hacer la comida porque están solos. Por otro lado, es necesario una promoción de la hostelería, porque la gente tiene miedo por el covid y no viene igual, por eso haría falta una campaña para que los clientes entiendan que los bares son sitios seguros, contamos con todas las medidas sanitarias.