La Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Aehcor) ha recibido con optimismo moderado la apertura de la movilidad en Andalucía, una medida que de momento no ha hecho repuntar las reservas hoteleras en la ciudad, donde la ocupación media para el mes de mayo en este momento es del 10% frente al 75% que habría en un año sin pandemia. El presidente de Aehcor, Félix Serrano, ha explicado que la mayoría de los turistas que acuden habitualmente a Córdoba para conocer la fiesta de los patios, que empieza la semana próxima, son madrileños, un público que todavía tiene vedada la llegada a Andalucía. "Los clientes esperan hasta última hora para reservar y las reservas que se están haciendo tienen posibilidad de cancelación hasta última hora, por lo que no hay ninguna certeza", ha comentado Serrano.

El mes de mayo, el más turístico de Córdoba tradicionalmente, aportaría un pequeño aliciente en este 2021 para una temporada perdida de antemano. "La situación puede cambiar si se confirma que el 9 de mayo se levanta el estado de alarma, pero hay mucha incertidumbre, así que no sabemos lo que puede pasar", ha explicado, "en cualquier caso, sería para una o dos semanas de mayo, ya que cuando acaben los patios, sin feria ni otro evento a la vista, para nosotros empieza la temporada baja hasta septiembre u octubre".

Después 14 meses con los negocios prácticamente parados, los hoteles afrontan esta nueva etapa sin grandes alharacas. "Ahora mismo hay un 60% de plazas hoteleras cerradas en Córdoba y puede que abran cuatro o cinco hoteles, por lo que seguirán cerradas en torno al 40%".

Hoteles tanteando el terreno

Los datos de portales como Booking, donde la mayoría de los hoteles están abiertos a la venta, no son reales, según Aehcor. "Lo que sale ahí no es la realidad, ya que hay hoteles que están vendiendo para tantear el terreno y en función de las reservas que se hagan, decidir si abren o no", comenta Serrano. En el caso de que no compense, las reservas que se produzcan se derivan a otro hotel de similares o mejores condiciones que sí esté abierto.

"Aún no hemos recibido ninguna ayuda"

En esta coyuntura, el sector hotelero se mantiene "en una situación económica muy complicada", ya que según Félix Serrano, "no hemos recibido aún ninguna ayuda ni del Gobierno ni de la Junta ni del Ayuntamiento, por lo que hay negocios que permanecen cerrados desde el 2020 y están subsistiendo con los créditos ICO y el personal en ERTE y cuya reapertura será muy complicada". La primera ayuda a la vista es la del Plan Reactiva del Ayuntamiento de Córdoba, "de la que aún no se ha publicado la lista definitiva de beneficiarios". Sobre las anunciadas por la Junta y el Gobierno central "seguimos esperando a que se concreten para poder solicitarlas".