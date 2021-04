- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Se trata de un colectivo muy importante, los bares somos fundamentales para la economía. Además hay que tener en cuenta que generamos negocio en otros sectores de la alimentación y derivados, por ejemplo mobiliario, limpieza... Además, representamos los espacios donde se produce la vida social, que es muy importante en nuestra vida.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Lo que más se ha echado en falta son las ayudas, a quienes correspondan. En mi caso, no he parado, no he dejado de estar quieto. Porque desde que me lo permitieron hemos estado dando servicio a domicilio, y siempre según las medidas de seguridad y de aforos defiendo mi terraza en pleno casco antiguo, en una plaza muy acogedora y con las garantías que aporta el aire libre.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- En este sentido no está claro, pero siempre hacer cosas de forma conjunta, ayudados pos las administraciones o asociaciones nos vienen bien.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Sobre todo, desterrar que los restaurantes, cuando las cosas se hacen bien, sean lugares focos de contagios. Por otra parte, que la hostelería para la economía particular, de la localidad y de nuestro país es fundamental. Pero tenemos que hacerlo entre todos bien, ajustándonos a las medidas de seguridad e higiene. Y siempre en atención a lo que nos pidan las autoridades.