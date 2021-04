El presidente del PP andaluz y presidente de la Junta de Andalucía ha insistido hoy en Córdoba en que no habrá adelanto electoral en la comunidad autónoma, al tiempo que ha pedido al PSOE que "no nos meta en sus follones". Estas son las palabras que ha usado Moreno durante el comité ejecutivo del PP andaluz y en las que ha dejado claro que "no hay intención de adelantar ninguna elección" porque, ha explicado, "lo primero es Andalucía, vacunar y recuperar la economía. Ese es el objetivo en el que estamos centrados y de ahí no nos puede sacar nadie".

Sobre los movimientos en partidos como el PSOE, donde algunas voces ya han hablado de adelantar las primarias para elegir al candidato a presidir la Junta, Moreno ha dicho que "nuestros adversarios políticos están en sus cosas, en resolver sus liderazgos internos". Con ello, les ha deseado "suerte" porque "a Andalucía le interesan liderazgos fuertes", pero ha incidido en que el PP están "a lo que nos toca".

"Que no nos metan en sus líos", ha dicho el presidente de los populares andaluces, quien ha recordado a los socialistas que quien puede disolver el Parlamento es únicamente el presidente, "que soy yo". "Nadie puede hablar en nombre del gobierno de un adelanto electoral", ha manifestado, y ha espetado: "Que no nos metan en sus follones".

"Hace falta salir de la radicalidad"

Moreno ha hablado también de las inminentes elecciones madrileñas y de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. "Hace falta salir de la radicalidad y centrarnos en la serenidad, en este caso la que plantea el PP de Madrid y su candidata Ayuso", ha apuntado el presidente andaluz, que está seguro de que Ayuso "ganará las elecciones de una manera amplia" para que la comunidad autónoma sea "modelo de gestión como lo ha sido durante décadas".

Sobre estas elecciones, ha dicho que "nos jugamos muchísimo", pero también ha dejado claro su rechazo "frontal" a las amenazas y agresiones que están recibiendo algunos representantes políticos, como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, o el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "Rechazo frontalmente las amenazas y agresiones contra cualquier grupo político que juega en la democracia porque son completamente incompatibles con la democracia", ha incidido.

Pero más allá de este tiempo electoral, en Andalucía, ha apostillado el presidente del Gobierno andaluz, "estamos centrados en lo importante" que es, ha añadido, "lo que le pasa a nuestra gente, a los andaluces".