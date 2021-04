El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, insistió en su intención de agotar la legislatura en esta comunidad, en la que «no se dan las circunstancias» de la Comunidad de Madrid para un adelanto electoral.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Moreno, preguntado sobre si un adelanto electoral en Andalucía puede depender de los resultados que obtenga el PP en las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid, expresó que no, apuntando que su Gobierno tiene un compromiso con los ciudadanos andaluces que es «intentar acabar esta legislatura«, a la que le quedan casi dos años. «Ahora mismo no se dan las circunstancias de Madrid», según recalcó Moreno, para quien «no es el momento de elecciones» en Andalucía, sino de vacunar a la población contra el coronavirus, de intentar recuperar la normalidad y de reactivar la economía.

Recalcó que él sólo adelantaría las elecciones -que tocan a finales de 202-- si se quedara sin un sustento parlamentario y su gobierno se viera en minoría y no pudiera sacar adelante las medidas o normas que llevara al Parlamento. «Pero mi objetivo y el acuerdo que tenemos suscrito con Ciudadanos (Cs) es terminar y culminar la legislatura«, según insistió, quien señaló: «Yo por lo menos lo voy a intentar, pero otra cosa es que, dada la volátil situación política que vivimos, pues al final las cosas cambien».

Se mostró convencido de que los ciudadanos lo que quieren ahora mismo es «estabilidad institucional y política y que estemos centrados en lo que tenemos que estar centrados, en vacunar y en reactivar la economía».