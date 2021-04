Este año la hermandad del Rocío de Córdoba no podrá realizar su tradicional salida por las calles de Córdoba en dirección a la aldea del Rocío el próximo jueves 13 de mayo. Este día, conocido como el «Jueves de Salida», los romeros cordobeses no podrán emprender su camino de nueve días y no entonarán los tradicionales cánticos rocieros tras la suspensión de la romería del Rocío, motivada por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, lejos de olvidar un día «tan señalado» para los peregrinos de la filial cordobesa, «desde la hermandad del Rocío de Córdoba se ha diseñado un proyecto para que todos puedan colaborar y acercar de alguna forma la romería del Rocío a los cordobeses», ha explicado el hermano mayor de la corporación, Manuel López Guzmán. Así, en el interior de la iglesia de San Pablo tendrá lugar el encuentro Córdoba, la luz de mi Rocío.

A través de este proyecto, todos aquellos que quieran colaborar podrán adquirir una vela el «Jueves de Salida», día en el que también se celebrará la misa de romeros, con un diseño exclusivo que se ha elaborado desde la filial cordobesa, por un donativo de un euro, y colocarla frente al simpecado «blanco y oro» de la hermandad del Rocío de Córdoba durante toda la jornada. Igualmente, desde la corporación no han querido olvidarse de aquellos hermanos que no se encuentren en Córdoba ese día. De esta forma, quien lo desee podrá realizar el donativo a través de bizum, con el código 00132, y su vela será colocada.

Esta iniciativa está enmarcada dentro de todos los proyectos que desde la hermandad del Rocío de Córdoba se están desarrollando para que los romeros de esta tierra puedan vivir un Rocío diferente, pero igualmente especial.

«Este año, más que nunca, debemos guardar esperanza, por eso la hermandad matriz ha escogido este lema, Rocío de Esperanza, y desde nuestra hermandad queremos seguir su estela, como filial que somos», ha expuesto Manuel López Guzmán.