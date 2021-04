- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- Es uno de los pilares fundamentales. En la hostelería a nivel de noche, que yo más represento, el impacto ha sido doblemente mayor, ya que la actividad a día de hoy es prácticamente nula y en lo que se refiere a nuestra rama, nuestras empresas y las empresas que nos proveen, la mayoría están en ERTE o han caído ya, con lo que esto conlleva de cientos de puestos de trabajo. .

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Las medidas deben ser rápidas, ágiles y directas. Entendemos la burocracia de todo esto, pero no puede ser que después de un año y pico de pandemia las ayudas sigan llegando con cuentagotas. Me resulta curioso que en la última convocatoria de ayudas para hostelería, compañeros con pubs de copas (ocio nocturno) sí pudieron acceder a ayudas de 3.000 euros como el resto de hosteleros, pero en nuestro caso, que entre otros negocios tenemos una discoteca, actividad prohibida desde hace mucho más tiempo, nos dejan fuera. ¿Acaso nosotros no vendemos también bebidas? ¿No estamos mas perjudicados?

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Debemos trabajar para generar confianza entre nuestros clientes. Es verdad que hay un sector de gente que no ha dejado de visitar los bares, pero también hemos notado que nos falta un sector de clientes que no están desde marzo de 2020, y lo entendemos por la situación, pero con la vacunación cogiendo buen ritmo es momento de crear acciones conjuntas para que la gente salga a este tipo de negocios con todas las garantías, llámalo pasaporte covid o código bidi. A partir del verano debemos de ir dejando las limitaciones a un lado, para empezar a recibir a nuestro clientes con todas las garantías, y que podamos respirar los empresarios,

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Es momento de ponerse en marcha. Veo como punto de inflexión junio, cuando espero que los contagios estén a la baja y el ritmo de vacunación será bastante superior, momento vital para promover campañas de este tipo bajo el lema de que, con un comportamiento responsable, es el momento de volver a nuestras costumbres.