- La pandemia ha provocado un gran impacto en la hostelería cordobesa. ¿Qué importancia cree que tiene el sector para la economía y el empleo de Córdoba?

- La hostelería de Córdoba tiene un peso muy importante en los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, ya no solamente por los trabajadores, sino por todos nuestros proveedores y sus empleados. Es todo una rueda, por lo que sería muy importante que el sector este abierto al público con garantías.

- ¿Qué medidas considera que se deben abordar desde las administraciones para afrontar la recuperación tras el impacto provocado por el covid-19?

- Nosotros somos los únicos que podemos quitarle trabajo a psiquiatras y psicólogos, ya que el ocio y la gastronomía son pilares en la sociedad para el bienestar y, ahorraríamos al Ministerio de Sanidad la apertura de unidades nuevas de psiquiatría. Respecto a las administraciones, las ayudas están y no están. Lo que realmente necesitamos es que nos dejen abrir los negocios de hostelería con total garantía sanitaria siempre contando con la ética de la gente, ya que a los establecimientos se viene a disfrutar y los que no puedan abrir de esa manera sí deben recibir ayudas directas.

- ¿Qué acciones cree que debe afrontar la actividad hostelera para impulsar el sector en los próximos años?

- Prepararnos para la batalla más importante de nuestras vidas, cuando todo esto acabe si es que acaba, suponemos que habrá una revolución y la gastronomía tendrá muchísimo que ver y tendremos que estar a la altura, esa será primera línea de batalla, siendo los mejores profesionales y los mejores haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es atender a nuestros clientes y darles lo mejor de nuestra tierra para comer.

- Si tuviera que ponerse en marcha una campaña de promoción del sector, ¿en qué debería incidir?

- Lo principal es que el turismo pueda volver y eso no se podrá conseguir hasta que la vacunación lleve unos porcentajes elevados. Por otro lado, los clientes siguen siendo muy escépticos sobre la seguridad en los establecimientos. Hasta que las personas no tenga confianza en el sector no podremos volver a retomar nuestra actividad con la «nueva» normalidad. Ya se propuso en su día la marca Covid free y es una iniciativa que se debería certificar en conjunto con el Ministerio de Sanidad ya que en su momento, cuando abrimos, funciono muy bien y ayudó a tener una subida considerable en la confianza.