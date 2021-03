Izquierda Unida y Podemos quieren hacer valer la fuerza de sus cinco concejales (3 de IU y 2 de Podemos) en la negociación del presupuesto municipal del 2021, que espera ser aprobado la semana próxima con al menos la abstención de alguna de las formaciones de izquierdas (necesitan la abstención de al menos dos concejales). Mientras avanzan las conversaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista para este acuerdo, las dos formaciones a la izquierda de los socialistas también se han reunido ya por tercera vez de manera conjunta, con el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP). Los representantes en esas reuniones están siendo Amparo Pernichi (IU) y Juan Alcántara (Podemos).

La única línea roja que ponen a su abstención es Vox. “El presupuesto no debe tener ningún tinte de extrema derecha, que Vox ni diga ni haga nada”, ha reseñado la coordinadora local de IU, Che Liñán. Por su parte, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, también ha incidido en la importancia de que no esté Vox y “que no sea quien imponga el ritmo”. Asimismo consideran fundamental que se observe la ejecución que tendrá el documento, algo que temen vuelva a ser bajo por el retraso que acumula su aprobación; la transparencia y la participación de la ciudadanía.

El pasado lunes, 29 de marzo, IU y Podemos reunieron por primera vez a su militancia de manera conjunta para abordar las enmiendas que estos grupos presentarán a las cuentas municipales. La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba y responsable de esta organización a nivel local, Cristina Pedrajas, ha asegurado que fue “excelente” el resultado de esa primera reunión y que contó con una alta participación. Asimismo ha recordado que serán los militantes quienes tendrán la última palabra antes del pleno, que está previsto el viernes 9 de abril.

Pedrajas se ha referido a este “nuevo modo de trabajar” de sendas organizaciones que concurrieron unidas a las elecciones generales, bajo la marca de Unidas Podemos, y lo hará a nivel regional con Unidas Podemos en Andalucía. “A Salvador Fuentes le hemos dicho ya no somos 3 mas 2 (concejales) somos 5, así que empieza a tener en cuenta nuestras propuestas”, ha resumido Pedrajas.

Por su parte, la coordinadora local de IU, Che Liñán, ha asegurado que estos dos grupos presentarán enmiendas “sensatas” y apoyadas en las grandes líneas políticas de las que quieren impregnar el presupuesto: que las personas estén en el centro, que nadie se quede atrás; el refuerzo de las empresas públicas; las políticas transversales como la solidaridad, la igualdad y la participación ciudadana “real”; el empleo, y una Córdoba verde “en su más amplio sentido”.

Reacciones del gobierno local

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha asegurado hoy que las negociaciones del presupuesto “van por buen camino” y ha vuelto a tender la mano “a todos los grupos”. El regidor ha dicho que estos presupuestos son ”especialmente importantes” pero que en esta ocasión no es una frase hecha porque el proyecto de la base logística del Ejército es una iniciativa de futuro para varias décadas. Bellido ha querido reconocer “el esfuerzo importante” que están haciendo PSOE, Podemos e IU y ha indicado que espera que la semana que viene se alcance el acuerdo que permita “dar estabilidad” a las políticas municipales “como se hizo con los remanentes”.

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), ha aplaudido la actitud del PSOE: "Es de agradecer que el PSOE haga ese ejercicio de responsabilidad", ha dicho.