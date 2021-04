El Juzgado de Guardia 24 horas de Córdoba cumplió el pasado 18 de marzo dos años de servicio a la ciudadanía en Córdoba sin que se hayan producido incidencias y sí, en cambio, una valoración muy positiva por parte de jueces, Administración de Justicia, letrados y sindicatos, que lo ven como un gran avance para la ciudad. Los asuntos penales y de violencia de género copan las actuaciones en este órgano judicial, donde se han atendido desde robos, hurtos, alteraciones del orden público, atentados a la autoridad o peleas y lesiones a los ciudadanos.

El 18 de marzo del 2019, el Juzgado de Guardia 24 horas de Córdoba comenzaba a funcionar tras una demanda histórica que arrancaba desde el 2008. Era una demanda de la Junta de Jueces de Córdoba y tras su aprobación por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el informe favorable de la Junta de Andalucía, se le dio el visto bueno.

El Juzgado de Instrucción número 1 fue el encargado de realizar la primera jornada de guardia sin interrupción, dando servicio entre las 14.00 y las 17.00 horas y a partir de las 21.00, franjas horarias en las que hasta ese momento permanecía cerrado. Durante estos dos años, cada día, uno de los 8 juzgados de instrucción se hace cargo del de 24 horas, con 8 funcionarios, el juez y el letrado de la Administración de Justicia, hasta las 8 tarde, aunque la permanencia durante la noche la realizan tres de ellos, uno de cada categoría profesional: un gestor, un tramitador y un auxilio judicial.

Para el juez decano, Miguel Ángel Pareja, este juzgado «ha sido un gran avance para la ciudad de Córdoba». El delegado accidental de Regeneración, Justicia y Administración Local, Ángel Pimentel, señala por su parte que este juzgado «era una demanda planteada por el sector judicial de Córdoba desde hace muchos años y que desde este Gobierno y desde la consejería de Juan Marín se apoyó plenamente porque creemos, y así se ha demostrado, que vendría a mejorar la calidad del servicio de la Administración de Justicia en Córdoba». Pimentel afirma que, además, este juzgado «también implica mejorar las garantías procesales para los propios detenidos y para todas las partes que estén implicadas en el procedimiento. Esto es así porque permite dotar a los trámites procesales de continuidad y mayor agilidad, algo que desde luego es imprescindible para contar con una justicia eficaz».

Por parte de la Consejería de Justicia se dotó de todos los medios necesarios para su puesta en macha, entre ellos, el mobiliario de descanso para los funcionarios, los fondos necesarios para el pago de las guardias a los mismos, así como de los equipos informáticos y dotaciones necesarias para el reparto de asuntos entre los juzgados.

La única denuncia respecto a su funcionamiento llegó desde el Colegio de Abogados de Córdoba. De hecho, por el momento, el Colegio de Abogados de Córdoba, según ha manifestado su decano, José Luis Garrido, prefiere «no hacer valoraciones respecto al actual funcionamiento del Juzgado 24 horas de Córdoba, al estar pendiente de sentencia el contencioso-administrativo formulado ante la sala tercera del Tribunal Supremo, contra el acuerdo adoptado por la junta sectorial de jueces de Instrucción y Violencia sobre la Mujer nº 1 de Córdoba, de fecha 29 de marzo del 2019, ampliado al protocolo de conducción de detenidos ante el juzgado de guardia del partido judicial de Córdoba, firmado el 27 de junio del 2019».

Colegio de Abogados

Respecto a la denuncia del Colegio de Abogados, el juez decano, Miguel Ángel Pareja, señala que «no es cierto, y lo digo así de rotundo, que haya solo dos traslados diarios». Explica que el protocolo de detenidos, que ha sido aprobado por el CGPJ, bajo la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional y el Supremo, es acorde con la Constitución y la ley. Pareja es contundente y quiere que los ciudadanos así lo sepan, por lo que explica que «hay dos conducciones ordinarias para racionalizar y coordinar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del juzgado de guardia donde está integrado el abogado de oficio para asistir a detenidos, una por la mañana y otra por la tarde, y luego todas las extraordinarias que fuesen necesarias», de tal manera que un día puede haber dos y otros días cinco, asegura. Afirma que por sus manos, como juez decano, nunca ha pasado la denuncia del Colegio de Abogados, que recurrió al Tribunal Supremo. Pareja señala también que «no hay ni una sola denuncia por detención ilegal porque las fuerzas y cuerpos de seguridad no hayan cumplido con sus funciones ni hay una sola denuncia por habeas corpus porque alguien haya estado detenido más tiempo del necesario porque el juzgado de guardia no haya querido atenderle».

Respecto a que sea costoso este juzgado, Pareja manifiesta que «un servicio público es costoso cuando no es útil a la ciudadanía a la que se le presta, y en este caso no es así». Entiende que «este servicio público está presupuestado, cumple con su función y lo que debemos hacer los cordobeses es velar por que Córdoba siga avanzando y progresando y cada vez tenga más relevancia, porque se lo merece. El ciudadano se merece una justicia de calidad y eso es lo que pretendemos dar».

Pandemia

Durante la pandemia, el juzgado ha estado funcionando las 24 horas y no ha sufrido ningún tipo de problema, pero durante el estado de alarma, de acuerdo con el CGPJ y el Gobierno, se establecieron unos servicios esenciales y se cumplió con la legalidad. Eso sí, los casos disminuyeron al principio porque no se podía salir de casa, «pero hubo delitos que se ocultaron, como los de violencia de género, porque la víctima tenía que volver a su casa», dice el juez decano. El abogado Marcos Santiago también confirma que con este juzgado «se ha ganado mucho», pero echa en falta más medios policiales para la conducción de los detenidos desde el calabozo. Igualmente, otro abogado, Francisco Poyatos, señala que es un gran avance pero «su función real no termina de cumplirse por cuestiones organizativas y de recursos», ya que «por la noche funciona lo justo».

Por su parte, el responsable del sector de Justicia del sindicato CSIF, Antonio González, señala que «la experiencia durante dos años ha demostrado que el funcionamiento del Juzgado 24 horas ha favorecido el servicio al detenido y, sobre todo, en una materia tan compleja y delicada como es la violencia de género, dando celeridad y respuesta inmediata a las situaciones diarias a las que tiene que enfrentarse este servicio».

Para el responsable del sindicato mayoritario en el sector judicial, «ha sido un avance que ha garantizado aún más los derechos de los detenidos y la asistencia a las víctimas. Lo deseable sería que todos los órganos judiciales con sistema de guardia pudieran contar con este sistema, pero somos conscientes de que los medios económicos tan limitados lo hacen casi impensable».

Por ello, desde CSIF «colaboraremos en su mejor desarrollo pues su finalidad es el servicio a la ciudadanía», afirma González. El dirigente sindical recuerda que fueron CSIF Córdoba y Ciudadanos, en el mes de mayo del 2017, los que acordaron que la formación política presentara en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) instando a la Junta a la implantación del servicio.