La Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor) ha creado un órgano informativo, conformado por un comité de expertos con conocimientos en Derecho y el ámbito laboral, para asesorar a profesionales del sector y a posibles clientes o particulares ante la posibilidad de celebrar diferentes tipos de eventos, bodas, bautizos o comuniones, y tras la superación de la tercera ola de la pandemia por coronavirus, "que ha herido de gravedad a la hostelería", señala la entidad.

Con el propósito de contribuir a evitar una cuarta ola, que resultaría catastrófica, desde la junta directiva de Hostecor se ha creado un órgano destinado a informar, asesorar y velar por el riguroso cumplimiento de la normativa vigente de celebración de eventos, para que tanto profesionales como particulares sepan qué posibilidades tienen de cara a la organización y puesta en marcha de cualquier actividad de ocio relacionada con el sector en recintos no autorizados.

Hostecor recuerda que está totalmente prohibido llevar a cabo celebraciones como las ya apuntadas en el ámbito particular, porque la normativa lo impide y que, dicho órgano también tiene facultades para poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho que no se adecúe a la legalidad con el fin de contribuir a la no propagación del coronavirus.

La asociación quiere que este órgano sirva para evitar actividades irregulares y advertir sobre las posibles consecuencias que fija la normativa, en referencia al tipo de sanciones que pueden llegar a acarrear a todos aquellos que por desinformación, una mala interpretación de la norma o por desconocimiento lleven a cabo celebraciones que resultan acaban siendo ilegales.

Asesoramiento gratuito por correo o teléfono

El comité, que actúa de manera directa y gratuita, recogiendo las posibles consultas a través del correo electrónico (teresa@hostecor.es) o por registro de llamada telefónica (651 81 89 56), basa sus respuestas en las normas aparadas en la Ley de Seguridad Ciudadana, Salud Pública, Protección Civil y el propio Código Penal, dado que el tipo de sanción puede ir desde una multa de entre los 10.000 y los 600.000 euros o incluso la cárcel.

La asociación agradece al sector y a la ciudadanía el civismo y la responsabilidad mostradas hasta la fecha, excluyendo contadas excepciones de personas o empresas incumplidas e irresponsables "que no deben identificarse con el comportamiento general", destaca la entidad. Así las cosas, se hace una llamada para actuar en conciencia cumplimentando todos y cada uno de los requisitos que establecen las autoridades y la leyes, recordando que, de lo contrario, todos los esfuerzos realizados por el momento no habrían servido de nada.