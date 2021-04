El grupo municipal de Podemos en Córdoba le recomienda a María Luisa Gómez, la futura nueva concejala y delegada de Casco Histórico, que se afile al Partido Popular porque “les debe un gran favor”, ha dicho el concejal de la formación morada Juan Alcántara, para añadir que en el grupo municipal de la exgerente del Imdeco, Ciudadanos, donde entrará pero como “independiente”, “ni la quieren ver, ni la reciben, ni la sacan en sus redes sociales”.

Juan Alcántara también se ha referido a la Delegación de Casco Histórico, que presidirá la futura concejala, para asegurar que está vacía de contenido y de presupuesto. “El propio alcalde dijo que iba a ser una delegación muy importante, pero no lo creemos”, ha sostenido el concejal al aportar el descenso de presupuesto que acusa el área al pasar del 1,5 millones de euros en 2020 a 500.000 euros en 2021, es decir, a penas el 0,15% del presupuesto global. “La Delegación de Casco Histórico es un parche, una excusa para la compra deliberada del silencio de una concejal”, ha resumido.

Además Alcántara ha asegurado para subrayar que es un área hueca que el único trabajo para estar al frente de esta delegación —por la que ya han pasado dos concejalas más: Laura Ruiz, que dimitió al considerar que no se le prestaba a la delegación la importancia que requería, y Marián Aguilar, que la ostenta en la actualidad— es gestionar “un simple correo electrónico”, al que llegan demandas vecinales que hay que volver a remitir a otras delegaciones o empresas municipales. No obstante, Podemos señala que la futura delegada contará con despacho propio de el Palacio ode Orive “para no hacer nada”.

Por otro lado, el concejal ha informado de que los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos van a iniciar por primera vez de forma conjunta un trabajo para recoger enmiendas de sus militantes al presupuesto municipal, a pesar de que estas formaciones han dicho ya que no apoyarán las cuentas de PP y Cs.

El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Alcántara, también se ha referido a “la última rabieta de Vox”, que ha dicho que no prestará sus votos a las cuentas municipales por cómo se ha resuelto la entrada de Gómez Calero a Capitulares y que solo es parte “del chantaje de la ultraderecha que estamos viendo a nivel nacional”. En este sentido, el edil considera aún “más infumable” el apoyo de estos dos grupos municipales a los presupuestos, aunque ha dudado que a estas alturas alguien crea ya a Vox en Córdoba porque solo se mueven “a base de intereses electoralistas”.