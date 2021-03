El concejal del grupo municipal socialista, José Antonio Romero, ha denunciado “la opacidad manifiesta, deliberada y continua” del gobierno municipal por coartar el derecho de acceso a la información, un hecho que consideran “inconcebible en una democracia plena”. Los socialistas han puesto en conocimiento de la opinión pública que en 20 meses de gobierno Partido Popular y Ciudadanos llevan sin contestar a 107 presuntas y solicitudes de información de las que el PSOE, principal partido de la oposición, ha hecho en este tiempo. “No estamos hablando de que se le hayan olvidado 3 o 4 respuestas; lo que demuestra es la falta de compromiso del señor Bellido con la democracia”, sostiene Romero, “antepone su soberbia a la transparencia”.

En estas 107 preguntas, se encuentran algunas relativas al plan de comercio de cercanías —del que han dicho que no ha entrado en marcha—; por el World Pádel Tour —del que solo han conocido alguna cosa a través de “un informe privado” de la que exgerente del Imdeco y futura nueva concejala, que explica que Manuel Torrejimeno “se tiró todo un día repartiendo invitaciones en mano”—; sobre lo que ocurría en el colegio Cervantes; sobre la oficina del inversor —“que no existe”—; sobre Caballerizas Reales,; sobre el expediente del Cordel de Écija; sobre el plan de asfalto o los planes de poda; sobre el proyecto de la Acera de San Julián; o sobre licencias urbanísticas, “que no nos la daban porque se están dando menos que en el mandato pasado”.

”No podemos permitir que las respuestas a la oposición se hagan a través de los medios de comunicación”, se ha quejado el edil socialista aludiendo, como en cada comparecencia del PSOE, “al batallón de cargos” que tiene el equipo de gobierno. Por último, ha recordado que la información es un derecho recogido por la ley. “Estamos ante el gobierno más ineficaz y polémico que ha pasado por este Ayuntamiento y además el menos transparente, el más oscuro y menos democrático”.

“Esperemos que se pongan a trabajar y nos respondan en breve, si no seguiremos denunciándolo”, ha dicho José Antonio Romero para recordar que el Ayuntamiento de Córdoba está en la posición 117 de la Sociedad Dyntra, que mide índices de transparencia porque “no cumple con casi ninguno de los parámetros”, como las declaraciones de la renta o gastos derivados de viajes, entre otros. “Les quedan 27 meses de gobierno, aunque ya sabemos que serán perdidos por la falta de gestión y de diligencia, el abandono del mantenimiento de la ciudad, pero les pedimos que gobiernen con transparencia, que es lo mínimo en democracia”, ha asegurado.