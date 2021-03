El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pedido a sus compañeros de gobierno de Ciudadanos que resuelvan con prontitud, de la mejor manera posible, el tema de Eva Timoteo para no comprometer la estabilidad de la ciudad de cara al proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra.

"Lo que puede afectar al proyecto no es un cambio de concejal, lo que puede afectar al proyecto es que, colectivamente, no estuviéramos a la altura y no supiéramos tomar los acuerdos que son necesarios para que el proyecto llegue a puerto", ha precisado Bellido esta mañana en rueda de prensa. Aunque cree que eso no va a suceder, considera "conveniente" recordarlo. Porque, como ha insistido, no puede permitirse que "otro tipo de cuestiones pongan en duda esos proyectos".

El alcalde, además, ha dejado un mensaje para el concejal o la concejala que llegue a sustituir a Timoteo: "Que asuma la responsabilidad que tiene con todos los ciudadanos y que, sea quien sea, sea proactivo a la estabilidad". Desde su posición, ha asegurado que trabajará "para garantizar esa estabilidad y esos proyectos". Aún así, mantiene la confianza. "Llevamos décadas esperando que haya proyectos tan importantes como este y creo que va a haber altura de miras".