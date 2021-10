La Mala Rodríguez (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1979), intérprete de canciones como ‘La niña’, ‘Quién manda’ y ‘Aguante’, habló en una entrevista con EFE antes de intervenir ayer jueves en la última jornada del Encuentro Internacional de la Industria Musical Española, Europea y Latinoamericana de Bilbao, BIME Pro

¿Qué ha buscado con su libro ‘Cómo ser Mala´?

Con mi libro he pretendido un acercamiento a mi público, siento que ahora estoy más cerca de la gente que me escucha, siento que, de algún modo, he compartido con ellos mi diario personal.

¿Cómo se consigue ser «mala»?

Pues siendo valiente, atreviéndote a ser tú misma. Esto es muy importante. Mucha gente no se atreve a ser ella misma. Mucha gente coge el camino fácil, el camino donde no te critican, donde no vas a tener problemas.

Ha dicho que, en ocasiones, atreverse a ser valiente es una condena, ¿A que se refiere con eso?

Pues usando este ejemplo, que para mí es muy representativo: Las mujeres en el flamenco, hace años, cuando yo era chica, una vez que se casaban dejaban de cantar y yo recuerdo que la ‘Paquera de Jerez’ no se casó y a mi eso me inspiró, me produjo un clic; es que tienes que tomar decisiones y simplemente seguir tu camino y no lo que se supone que tienes que hacer.

¿El mundo del grafiti y del hip hop esta considerado como un ámbito fundamentalmente masculino; eso ¿ha evolucionado o sigue siendo así?

Yo creo que sigue todo bastante igual. Siempre he creído que en esta profesión te tienes que ganar el respeto, como en cualquier otra. En este mundo, si tú quieres hacer cualquier cosa, tienes que ganarte el respeto de los demás, da igual que sean hombres, mujeres o extraterrestres. Tienes que demostrar de qué estás hecha.

¿El feminismo se demuestra día a día, con hechos?

Pues sí. Yo siempre he apoyado a todas las mujeres con las que me he encontrado, siempre. Porque he sentido una camaradería bestial. Siempre que he visto a una mujer que estaba haciendo un trabajo la he admirado; siempre, desde que nací. Tengo muchas tías, estoy rodeada de mujeres en mi familia y siempre he visto que tienen una fuerza muy grande y que se ayudan, se apoyan y se escuchan, y cuando veo grupos de mujeres trabajando, también lo veo y me digo, mira qué maravillosas, cómo lo gestionan, cómo se administran. Siempre he sido muy admiradora del trabajo de la mujer, que somos muy trabajadoras, muy luchadoras y yo siempre he querido ser parte de eso.

¿A qué mujeres admira a día de hoy?

A todas mis amigas primero, que son unas grandes profesionales, grandes mamás, grandes profesionales, grandes personas, y después a todas las mujeres de mi familia y a todas con las que trabajo.

Hablando de la evolución de su carrera, ¿cómo recuerda los orígenes, cómo se ve ahora?

Yo he crecido bastante. Antes tenía muchas inseguridades, ahora tengo otras, pero ahora no tengo tantos complejos ni tanta preocupación; es como si antes solo condujese y ahora puedo hacer trompos, derrapajes. Estoy más completa.

¿Qué opina de las reacciones que ha habido al vídeo que grabaron C. Tangana y Nathy Peluso en la Catedral de Toledo?.

Las reacciones del público me parece que han sido muy morbosas. El ser humano es muy morboso y siempre que haya algo como un accidente de tráfico o sexo en el parque, siempre mira. Es bastante obvio que la gente va a hacer comentarios y yo creo que esta todo bastante pensado.

¿Qué consejo le daría a una chica que quiera iniciarse ahora en el mundo de la música urbana?

Mi consejo es que tengan disciplina y un fuego dentro, que es lo que te va a dar fuerza para continuar este camino.