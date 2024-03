La iglesia del Santo Ángel (Padres Capuchinos) acogió este sábado la 9ª Exaltación del Nazareno, que estuvo a cargo de la cofrade de la hermandad del Rescatado Ana María Criado.

La exaltadora trazó su visión del nazareno desde su propia vivencia, así tras dar unas pinceladas históricas del origen del nazareno penitente señaló con contundencia la importancia del mismo en una Semana Santa “donde las marchas y las cuadrillas son las que más relucen”, señalando que “si algo hay esencial en una estación de penitencia es, sin duda la figura del nazareno, aunque a veces quede relegado a un mero número”.

Ana María Criado exalta la figura del nazareno penitente. / Pablo Cabrera

Ana María Criado no pasó por alto aquellos tiempos donde la mujer no podía vestir la túnica nazarena, ya que su papel en las cofradías estaba relegado “a ejercer de camareras y responsabilizarse del ajuar de los Sagrados Titulares”. Asimismo, reivindicó que no importa la edad para vestirse de nazareno, ya que “necesitamos en los últimos tramos manos arrugadas”, señaló, antes de dedicar sus últimas palabras a su gran devoción Jesús Rescatado”.

Como es habitual, el acto, organizado por la hermandad del Císter, contó con el acompañamiento musical de la banda de música de María Santísima de la Esperanza, que fue intercalando distintas marchas enlazadas con el texto.