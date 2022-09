Ecobarómetro en clave cordobesa

¿Qué grado de preocupación tienen actualmente los cordobeses sobre el medio ambiente y qué opinión tienen en torno a las causas y consecuencias del cambio climático? A ambas preguntas da respuesta el último Ecobarómetro de Andalucía (EBA), un instrumento que analiza la percepción, el comportamiento y la actitud de la ciudadanía en materia de medio ambiente y su evolución a lo largo del tiempo. Elaborado desde el año 2001, con una periodicidad variable, acaban de hacerse públicos los resultados del Ecobarómetro 2022, que incluye nuevas dimensiones de medición de la percepción social frente al cambio climático.

Esta última edición analiza los principales resultados obtenidos en una encuesta realizada a una muestra representativa de la población de 18 y más años residente en Andalucía, ajustada a la distribución de la sociedad andaluza según sexo, edad y provincias de residencia.

Los cordobeses muestran ideas contradictorias sobre la llamada conciencia de límite

Así, y según el informe provincial segmentado correspondiente a Córdoba, el 91,7% de la población cordobesa está muy preocupada por el medio ambiente, con valores de preocupación superiores a los 7 puntos en una escala de 0 a 10; y con casi 12 puntos porcentuales por encima de la alta preocupación que se registra en el conjunto de Andalucía, cifrada en un 79,9%.

Sin embargo, los cordobeses muestran ideas contradictorias sobre la denominada conciencia de límite, que se refiere a la conciencia o percepción de que los recursos de la biosfera son limitados. Sí son conscientes mayoritariamente, y en mayor medida que el conjunto de los andaluces, de que la tierra tiene espacio y recursos limitados y que el equilibrio de la naturaleza es muy delicado y fácilmente alterable. Por otro lado, están menos de acuerdo que la media andaluza en el hecho de que sus hábitos de consumo afecten de forma negativa al medio ambiente.

¿Y se ha exagerado mucho la llamada crisis ecológica? En una escala de 1 a 5, los andaluces están de acuerdo con que se ha exagerado en un 2,16, y los cordobeses en un 2,05. Es decir, que la opinión mayoritaria es que no se está exagerando.

Por otro lado, este Ecobarómetro también analiza la primera idea con la que los andaluces relacionan el cambio climático. En este sentido, la población cordobesa vincula el cambio climático de manera significativamente superior al conjunto de Andalucía con la contaminación (un 55,2% frente al 38,5% de Andalucía), y la destrucción de la capa de ozono (26,1% frente al 13,5%); mientras que lo relaciona de manera inferior a la media andaluza con el aumento de las temperaturas (17,6% frente a 35,9%) y la desertificación (9,3% frente a un 21,1%).

Con todo, este nueva edición del Ecobarómetro también entra a analizar una de las grandes cuestiones relacionadas con la percepción social y el debate en torno al cambio climático, no solo a nivel andaluz y español, sino a escala mundial: si el cambio global existe y está o no ocurriendo.

No se registra ningún porcentaje de ‘negacionistas’ del cambio climático en la provincia

En este punto, la inmensa mayoría de la población cordobesa, el 93,6%, está segura, o casi segura, de que el cambio climático está ocurriendo, siendo la provincia que mayor seguridad presenta junto con Sevilla, con un 95%; y en la que no se registra ningún porcentaje de negacionistas, ya que el 6,4% restante no sabe o no contesta. Por contra, el mayor porcentaje de negacionismo se da en Almería y Granada, si bien en un volumen pequeño, ya que, en ambas provincias en torno al 80% de la población está segura de que el cambio climático existe.

Asimismo, y entre otros datos, la opinión de los cordobeses difiere a la del conjunto de la región a la hora de considerar qué causas influyen en el cambio climático.

Según el citado informe provincial de este Ecobarómetro 2022, hay un escaso porcentaje de cordobeses que piensan que el cambio está influido por una combinación de causas humanas y naturales (el 13,6% frente al 25,2% a nivel andaluz), mientras que un alto porcentaje lo achaca exclusivamente al ser humano (en un 39,2% frente al 23,8% regional). Y ningún cordobés ve detrás del cambio climático causas naturales principal o exclusivamente, frente al 2,3% de andaluces que así opinan, descartando así la acción del hombre.

En definitiva, una radiografía actual en torno a distintos aspectos de la percepción ciudadana del medio ambiente, útil para que las administraciones guíen su gobernanza ambiental y reorienten sus políticas ambientales hacia el interés de los ciudadanos.