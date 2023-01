El uso de las reseñas es muy positivo para saber, de primera mano, cuáles son los mejores restaurantes, hoteles y servicios cuando llegamos a una nueva ciudad o cuando tenemos que utilizarlos por primera vez. Si estamos de vacaciones, consultar los comentarios tanto en Google como en otras aplicaciones de reseñas tipo TripAdvisor es muy útil para saber antes de llegar si el local va a estar a la altura de nuestras expectativas, o si cumple con las características que necesitamos.

A pesar de su practicidad incontestable, las reseñas también son un arma de doble filo: en muchas ocasiones, los clientes insatisfechos tergiversan la realidad o la exageran sin que el establecimiento pueda más que responder al mensaje. En las peores situaciones se ha llegado a dar, incluso, que quien escribe la reseña no ha estado en el lugar o que lo que cuenta es directamente falso.

Otro de los riesgos de las reseñas son las críticas surrealistas, este ha sido el caso de un comentario que sacaría los colores a cualquier cordobés.

La famosa cuenta de Twitter Soy Camarero, ha compartido una captura de una reseña en Google que puntúa a un restaurante con una de cinco estrellas. El único comentario que defiende esta puntuación parecería broma, sin la evaluación no perjudicara la reputación del establecimiento: "El salmorejo, frío".

La publicación acumula más de cuatro mil me gustas en cuestión de horas, además de 457 retuits y cientos de comentarios. Entre estos, uno que confiesa: "A mí una vez me echaron un steak tartar para atrás porque estaba poco hecho" o "igual es el mismo sitio donde yo pedí un helado de chocolate y me lo sacaron del congelador, es que vaya tela".

Varias de las experiencias compartidas a raíz de la publicación cuanta incluso con más me gustas que la principal: "Una conocida de estados unidos vino de visita y solo hablaba de lo mucho que le gustaba la paella... así que la llevamos a un restaurante especializado en paellas. Cuando lo vio, preguntó si no le podía quitar el arroz" o "Menú de cena... en letras bien grandes. Clienta reserva por la mañana este menú... 1º Ensalada de tomate con atún. A la hora de la cena, después de preparado y servido viene la camarera trayendo de vuelta el plato. Dice la clienta que a ella no le gusta el 'tomate'".

El atún está crudo es otra de la mejores cosas que he escuchado — Kike Lucerga (@KikeLucerga) January 15, 2023