Enfermera Saturada, la cuenta desde la que Héctor Castiñeira habla en Twitter sobre su profesión, ha compartido hoy una carta del Servicio Galego de Saúde denunciando que ha recibido una penalización de un año en la bolsa de empleo poco después de haber participado en el programa 'laSexta Xplica' de La Sexta.

Castiñeira acudió al programa el pasado sábado 22 de octubre, cuando denunció la situación en la que se encuentra el sistema sanitario gallego: "Soy enfermero de Unidad de Cuidados Intensivos con 14 años de experiencia laboral. Mi salario es de 1.670 euros con una retención del 20%. Si quiero subir algo más haciendo noches o trabajando los festivos, subo unos 300-400 euros más la nómina. No cobro más que eso".

Poco después, en el mismo programa, también denunció que había firmado más de 500 contratos de trabajo con el sistema público de salud en 14 años: "con contratos de uno o dos días, cortando en fin de semana para no pagarlos. Y no es mi caso particular, sino el de miles de enfermeras y enfermeros que se ven obligados a marcharse al extranjero".

Denuncia represalias por participar en La Sexta

El jueves 26 de octubre sobre las dos de la tarde, Héctor Castiñeira publicó en Twitter una fotografía de la "carta firmada por el gerente del hospital" donde cuenta que le han penalizado con 1 año en la bolsa de empleo: "Caigo 780 puestos". El joven comunica que ya ha presentado un recurso que "no tiene sentido ni razón" aunque "pueden tardar hasta 3 meses en responder.

En otra publicación, Héctor ha denunciado que "Está habiendo dificultades para cubrir permisos de compañeras, a los que tienen derecho e incluso se están anulando" mientras que "a las que hay se las penaliza por 'errores administrativos' que llevan meses sin resolver".