"Lo que para muchos habría sido el peor programa de su vida, ella lo ha convertido en un MasterClass de saber estar", esta frase de un tuitero que resume el sentir popular sobre la posición de Tamara Falcó tras la infidelidad de Íñigo Onieva se hizo especialmente evidente ayer, durante la entrevista a la marquesa de Griñón en El Hormiguero.

La hija de Isabel Preysler ha contado a Pablo Motos en prime time qué pasó cuando descubrió el polémico vídeo del que fue su prometido durante 24 horas. Al principio, según comentó en el programa, el ingeniero intentó justificar que se grabó en 2019, pero ante las evidencias que demostraban que se trató de un suceso reciente.

Además de una lección de entereza, durante este episodio de su vida Falcó ha aprovechado para predicar su fe católica en distintas ocasiones. La última durante el programa de Antena 3 cuando confesó que "Pedí que si no era para mí me lo quitaran, lo que no sabía era que la decisión de la Virgen era hacerlo en la televisión nacional".