La polémica está servida: el pasado jueves 22 de septiembre, el escritor Juan del Val visitó junto a su pareja, Nuria Roca, El Hormiguero y comentó su opinión sobre los microcuentos (textos breves en prosa de narrativa o ficción) a los que calificó de "vagos".

Durante su entrevista, el polémico periodista explicó que creía que "las cosas deben tener el tamaño que deben de tener, por eso no puedo entender las miniaturas" y explicó que "le sacan de quicio".

Lo que parecía no tener más trascendencia, se ha convertido en todo un drama cuando Mónica Carrillo ha aparecido en 'El Club de los ofendidos' en 'La Roca' (el programa presentado por Nuria Roca en La Sexta) donde el escritor se enfrenta a las personas que se han sentido ofendidas por sus comentarios.

Mónica Carrillo, que es escritora de microcuentos además de presentadora en Antena 3 Noticias Fin de Semana, cargó contra Juan del Val con varios zascas que respondían a sus comentarios sobre la disciplina con la que ella trabaja.

Hoy he sido admitida en el club de los ofendidos por Juan del Val. Aquí os dejo la charla que he mantenido con @nuriarocagranel y con el hombre que ha mancillado el honor de tantas personas. 😜

Os escribiría un microcuento pero estoy vaga. 🤣https://t.co/L52VAMLJk8 — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) 25 de septiembre de 2022

En cuanto Mónica apareció en la pantalla para enfrentarse al periodista, este preguntó "¿Me puedo ir?" ya que se podía imaginar la que se le venía encima.

La presentadora comenzó diciendo “Buenas tardes a casi todos. Escuché lo que dijiste en directo, además con mis padres, con lo cual sufrí por partida doble” y explicó que se había sentido "dolida y agraviada” ya que como él mismo había dicho "es una disciplina y yo llevo más de 1.000 microcuentos lanzados a la red, son muchas horas de esfuerzo”.

El primer zasca de Carrillo venía a explicar que si bien ella escribe microcuentos, los ha "plasmado en un libro. Lo bueno, si es breve, también hay que valorarlo. Que si hay que hacer novelas, también las hago. Las tenía por aquí, me las he encontrado”.

Poco después, le espetó que “Igual está denostando ‘lo micro’ porque él se cree que es macro" y que “Freud haría una lectura de esta situación, pero no me voy a meter en los tamaños. Él no apuesta por los microcuentos porque se considera un cuentista a secas”.

El escritor, que se quedó completamente mudo ante el aluvión de zascas de la presentadora solo pudo replicar que “Me gusta tanto como escribes que tienes que escribir algo largo porque si no se me hace corto”.