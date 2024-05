Ponferradina-Córdoba CF | El equipo berciano camina entre dudas para el partido en El Toralín

Si la semana post temporada regular en Primera Federación ha sido terreno de intensa preparatoria, mediciones, análisis exhaustivos y cuidados para el Córdoba CF, la tesitura en el bando rival tampoco anda excesivamente lejos. Llegan enchufados y conjurados los de Iván Ania, por lo que por el otro lado, donde comparece la Ponferradina, tanto la ambición como los preparativos se antojan más que similares. El pleito del próximo domingo en El Toralín será el escenario en el que ambos ponentes viertan sus respectivos argumentos (17.00 horas, Canal Sur y FEF TV). En clave blanquiverde, el plan está claro y también sus protagonistas, todavía con ciertas dudas -Calderón y Martínez, entre algodones-, mientras que los de El Bierzo, con el mismo objetivo -ascender-, igualmente ultiman su esquema con la idea de complicar el estreno del play off, que ya está aquí.

Sustos en los entrenamientos

Una de las noticias de la semana previa a la ida de semifinales en la parroquia leonesa fue el susto de Andoni López. Sufrió un aparatoso contratiempo el lateral vizcaíno, fijo en el once de Juanfran García, que a lo largo de la sesión de entrenamiento del pasado martes quedó notablemente mermado por una contusión en la cabeza, tras un lance fortuito de la misma. Tuvo incluso que ser ingresado en un centro hospitalario de la localidad el ex del Athletic de Bilbao, encendiendo la alarma y actualmente, a falta de pocas fechas para la cita, todavía en observación y como baja prácticamente asegurada para el primer choque con los blanquiverdes.

En sintonía parecida también se ubica Yeray Cabanzón, jovencísimo jugador de ataque que desde su llegada en enero, en calidad de cedido por parte del Racing de Santander de Segunda División, se ha convertido en una de las armas más afiladas de los bercianos. Escorado a la banda, el cántabro ha sido uno de los grandes revulsivos de una Ponferradina dubitativa durante el segundo tramo del campeonato, aunque su presencia para el domingo se antoja una incógnita, si bien más clara que la de Andoni. Tuvo que retirarse de un entrenamiento, concretamente el miércoles, el natural de Isla, aquejado de otro golpe que complica sus servicios.

Raúl Dacosta trabaja con el grupo durante los entrenamientos de la Ponferradina. / SD Ponferradina

Sí podría llegar, por otro lado, Raúl Dacosta, lesionado de gravedad y que había permanecido en el dique seco durante los últimos meses. Ya entrena con el grupo el mediocampista ex del Espanyol B, que había sido una pieza inamovible hasta su baja frente al Lugo, tanto en los planes de Juanfran García como en los de Iñigo Vélez. La evolución en vísperas del encuentro marcará el grado de disponibilidad -o no- del orensano, que podría unirse a una medular que no termina de tener claros sus protagonistas, con entradas y salidas intermitentes de piezas como Markel Lozano, Pablo Clavería, Pol Llonch o James Igbekeme en busca de dar con la tecla.

Los demás, enchufados

El resto del dibujo local parece más relajado, sin mayor incidencia de lesiones ni molestias antes de recibir al Córdoba CF en El Toralín. Especialmente enchufados llegarán algunos futbolistas de peso como Borja Valle, que firmó un doblete en la antepenúltima jornada ante el Real Unión, o el defensor central argentino Kevin Sibille, que en el lapso de las últimas diez citas del calendario ha conseguido firmar otras dos dianas -y es uno de los grandes peligros por su juego aéreo-. El pichichi particular en Ponferrada será un viejo conocido, del mismo modo, un Yuri de Souza (5) que ya sabe lo que es caer ante los cordobeses en una fase de ascenso, con el antecedente del curso 2006-2007 cuando militaba en el Pontevedra. Se quedó a las puertas del salto de categoría el brasileño, que sí lograron los de Pepe Escalante tras superar al Huesca más tarde, por lo que 17 años después, al filo de cerrar su vigesimotercera temporada profesional, buscará revancha.

«Sabemos que es un momento especial, pero yo trato de llevarlo con toda la naturalidad. El aficionado de la Deportiva sabe cómo es un playoff. Disfruta y sabe lo que tiene que hacer para animar al equipo», expresó el propio ariete, que suma 15 campañas en el club, recientemente incitando al respetable leonés a acudir en masa a su feudo en la eliminatoria.

Yuri de Souza, tras su paso por la sala de prensa local durante el pasado miércoles. / SD Ponferradina

