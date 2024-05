Historias del 'play off' de ascenso | Yuri y su doble esfuerzo con el Córdoba CF

«¿Qué recuerdo? Muchísimas cosas, pero lo que me encantaba era poder jugar el domingo, ver Pasarón lleno. Teníamos un vestuario espectacular y para mí fue una de las mejores épocas de mi vida deportiva, porque pude jugar con mi hermano Igor y con mi primo Charles en el mismo equipo. Tengo grandes recuerdos y muchas amistades de ahí. Son recuerdos muy bonitos. Teníamos un equipazo y sólo me faltó el ascenso». Así hablaba Yuri de Souza unos años después de la decepción que supuso que el Córdoba CF eliminara en las semifinales por el ascenso al Pontevedra, en junio del 2007. 17 años después, el delantero brasileño volverá a cruzarse con el Córdoba CF en otras semifinales por el ascenso a Segunda, en esta ocasión militando en la Sociedad Deportiva Ponferradina y cuando roza los 42 años de edad.

Yuri celebra la clasificación para el play off con la Ponferradina- / SD Ponferradina SAD

Estrella de un gran equipo

Yuri de Souza había anotado aquella temporada 2006-07 24 goles en la Liga regular, secundado por su hermano Igor y un Charles al que le faltaban tres años para recalar, ya en Segunda División, en el Córdoba CF. Junto a ellos, el Pontevedra poseía futbolistas de la talla del canterano Fran Rico, que empezaba a destacar en el mundo del fútbol, el argentino Víctor Ormazábal, el portugués Organista, el portero francés Bonis o el nacional Rubén Reyes, entre otros. Con Javi Gracia en el banquillo, el club granate había protagonizado una temporada regular espectacular, campeonando en el grupo 1 de la Segunda B con autoridad por delante de equipos como el Rayo Vallecano, Racing de Ferrol y Universidad de Las Palmas, que completarían los puestos de play off. Pero ya Emilio Vega, director deportivo del Córdoba CF entonces, avisó el 28 de mayo del 2007, día del sorteo, que "por la cara que han puesto -los dirigentes del Pontevedra- no nos querían ver ni en pintura". "Siendo sinceros, es el que nos ha tocado y es una tontería pensar en más», manifestó Vega, que avisó que el equipo de Yuri, entonces era «un buen equipo, con un enorme potencial ofensivo y con sinceridad, por la reacción de los representantes del Pontevedra se ve que nos tienen mucho respeto. No es un buen trago que les haya tocado el Córdoba», dijo.

Yuri de Souza, junto a David Valle, en el partido de vuelta de la eliminatoria de ascenso entre el Pontevedra y el Córdoba CF, en junio del 2007. / CÓRDOBA

Del Yuri en el punto álgido de su carrera deportiva de entonces, el Córdoba CF se enfrentará ahora a un Yuri crepuscular. Dos años después de aquella decepción, Yuri fichó por la Ponferradina. Y echó raíces en El Bierzo. Salvo una brevísima incursión en el fútbol chino, el delantero vive su decimoquinta temporada en la Ponferradina, en la que ha firmado casi 200 de los 250 goles que lleva en su carrera y vivido tres ascenso a Segunda División A. Y pese a esos casi 42 años ha acumulado más de 1.200 minutos en esta temporada, anotando cinco goles para los bercianos. Es cierto que, según las cifras, ha perdido algo de protagonismo con la llegada de Juanfran al banquillo ponferradino, pero el que fuera lateral del Celta sigue contando de forma asídua con él, a pesar de que en la etapa de Íñigo Vélez podía competir en parte por el puesto con Ernesto.

Lágrimas en Pasarón

Pero seguro que a Yuri de Souza, si le hubieran dado a elegir, hubiera preferido cualquier otro rival para no tener que rememorar aquella tarde del 10 de junio del 2007 en Pasarón. El Pontevedra se las prometía felices. Pese al temor que le producía el Córdoba CF consiguió empatar sin goles en El Arcángel en el encuentro de ida de la eliminatoria, primera, por el ascenso. Y en la vuelta, ya en el minuto 16, el equipo granate ganaba por 2-0 con goles de Dani, en propia puerta, y Ormazábal. Luego, antes del descanso, llegó el doblete de Asen y el resto es historia.

Charles y las lágrimas del Pontevedra tras la eliminación ante el Córdoba CF, el 10 de junio del 2007. / CÓRDOBA

El Córdoba CF también superó al Huesca en la final por el ascenso y regresaba a Segunda División sólo dos años después de haberla abandonado en aquella traumática tarde en El Arcángel ante el Valladolid.

Ahora, 17 años después, Yuri de Souza vuelve a cruzarse con el Córdoba CF con el ascenso como objetivo. Y además del reto deportivo, el delantero brasileño de la Ponferradina deberá realizar otro esfuerzo: olvidar las lágrimas provocadas por el equipo blanquiverde en Pasarón aquella tarde de junio del 2007.

