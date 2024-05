Iván Ania y la ida del play off ante la Ponferradina: "El futbolista es consciente de lo que nos estamos jugando"

Cambia el discurso, se zanja el modo campeonato, se activa el modelo fase de ascenso, pero no cambia el objetivo: seguir hilando victoria con victoria. Bajo esa premisa quiere mantener Iván Ania enchufado a su Córdoba CF en vísperas del choque inaugural en su andadura por el play off a Segunda División estas fechas, ya con la mirada puesta en la visita a la Ponferradina en El Toralín del domingo (17.00 horas, Canal Sur y FEF TV), primera de las dos de la semifinal programada -ida y vuelta-, y punto de partida para el nuevo capítulo que llega al ilusionado grupo blanquiverde, que se espera vibrante. «Esta semana, simplemente sabiendo lo que nos estamos jugando, el jugador lo vive de manera distinta. Hay que darle la mayor normalidad posible, pero está claro que estoy viendo los entrenamientos y se ve una intensidad mayor. Se ve que el jugador es consciente de lo que nos estamos jugando», resolvió el propio preparador tras la sesión de este jueves, última antes de poner rumbo a León.

Concentración y ambición

En las instalaciones deportivas de la Cultural y Deportiva Leonesa -prestadas- seguirá completado su preparatoria el bloque blanquiverde, desplazado con antelación para improvisar una ligera conjura antes de medirse al conjunto de la localidad de El Bierzo: «Los dos entrenos en León es algo que hemos querido hacer nosotros porque es un viaje largo. Vamos a ir en AVE, luego cogeremos autobús, entrenaremos y dormiremos allí. Al día siguiente entrenaremos, descansaremos y nos iremos para Ponferrada. Era una de las combinaciones que consideramos que mejor le vienen al equipo, menos cansancio. Intentar que las variables, ponerlas de nuestro lado. Que simplemente el rendimiento del equipo condicione, no un viaje o que se pierdan unas maletas», expresó.

Según avisó el asturiano, lo que espera este primer pleito es un rival fiel a su filosofía, rocoso por naturaleza, defensivo como condición más relevante, aunque con mordiente y calidad para inquietar las pretensiones cordobesas en cualquier momento. «Es un equipo compacto, sólido, que ha tenido un cambio de entrenador. Con Juanfran García han jugado diez partidos, con dos sistemas distintos, a veces incluso estructuras dentro del mismo, distintas», indicó. «Tenemos que estar preparados para cualquiera de los sistemas que planteen. Lo que tenemos que ser es nosotros mismos. Lo que nos ha llevado hasta aquí intentaremos que sea lo que nos haga seguir y progresar», añadió seguidamente.

Iván Ania, junto a Iván Rodríguez durante la sesión de este jueves en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Respecto a los peligros del oponente, precisamente, una de las claves extraídas por el técnico se ubica directamente en su experiencia, a la que cataloga de fundamental en cruces de esta índole: «Va a ser un partido difícil, un equipo con experiencia, con jugadores expertos, incluso en categorías superiores, con ascensos. Saben lo que es este tipo de partidos. Estoy seguro de que el partido no les va a pesar, como a nosotros tampoco. Las sensaciones ya no dicen nada, lo dicen los 90 minutos de este partido y los 90 de la vuelta», señaló tajante.

«En esto no hay favoritos, vamos a enfrentarnos a un equipo recién descendido de Segunda División. En estos partidos, como en los derbis, en partidos de mucha importancia, no hay claros favoritos, no hay sensaciones. Lo que hay es partidos, normalmente, muy tácticos, con pocas ocasiones, en los que el jugador tiene una concentración extra. Muchas veces se deciden por detalles. Un partido lo puede decidir una individualidad, pero el que gana la eliminatoria es un bloque», continuó, desmarcándose, a su vez, de cualquier presión para la ronda.

El cordobesismo, volcado

De cara al cruce en la pista de la Deportiva, además, el preparador destacó la importancia del factor afición. Espera una caravana blanquiverde Ania en El Toralín, así como una entrada de récord para la posterior prueba en El Arcángel, ya durante el duelo de vuelta, para el que la venta de entradas marcha a un ritmo desenfrenado: «Notamos la ilusión, no solo de esta semana, ya desde hace tiempo. Es una responsabilidad para nosotros, pero nos sentimos preparados para ella. Lo único que nos gustaría es dar esa alegría a la afición y que podamos estar celebrando dentro de un mes la vuelta del Córdoba CF al fútbol profesional», analizó.

«Somos un equipo que nuestros números dentro y fuera son muy parecidos, creo que no nos afectaría si tuviéramos que jugar la vuelta como visitante. El ser segundos nos da la posibilidad de local, yo lo prefiero. Tu propia afición siempre tiene que ser un plus, algo más, lo vimos el día del Málaga. Esos últimos minutos, ese último córner... No solo lo estábamos defendiendo los once del campo, lo estábamos defendiendo los 20.000 que había en el estadio», espetó ambicioso.

La afición del Córdoba CF sigue dejando largas colas en busca de sus entradas para la eliminatoria. / A.J. GONZÁLEZ

Calderón y Martínez, con lupa

A falta de todavía algunas prácticas en el plan de trabajo, el ex del Algeciras confesó su inquietud respecto a dos piezas concretas del plantel, que siguen entre algodones antes del duelo: José Calderón y José Antonio Martínez. Un pronóstico más favorable se antoja para el paradeño, que es un fijo, mientras que el palmerino, titular hasta su reciente lesión, parece encontrarse en una tesitura algo más delicada. «Físicamente tenemos a casi todos disponibles. Calderón entrenó hoy con total normalidad. Todavía nos quedan el entrenamiento de mañana y el del sábado. Si no tenemos ningún contratiempo va a estar disponible para poder jugar», desveló sobre el paradeño. «Martínez lo más normal es que no llegue, todavía no está integrado en el grupo, está muchísimo mejor, pero lo más normal es que no pueda participar», apostilló sobre el central.