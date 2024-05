Córdoba CF y Ponferradina: dos antagonistas con un mismo objetivo

El Córdoba CF visitará el próximo domingo El Toralín, campo en el que le espera una Ponferradina (17.00 horas, FEF TV-Canal Sur) que era uno de los candidatos a ascenso al iniciarse la Liga, ya que el conjunto blanquiazul fue uno de los descendidos de Segunda División en la temporada 2022-23.

Diferentes trayectorias ligueras

Sin embargo, desde el inicio tuvo problemas el conjunto berciano para confirmar su condición de favorito. De hecho, tuvo que realizar un cambio en el banquillo en mitad de la temporada, ya que la marcha de la Ponferradina no transmitía tranquilidad a la directiva. En la jornada 27, los bercianos se situaban terceros en la tabla, a sólo dos puntos del líder, Deportivo de La Coruña, y con dos victorias en las siete jornadas anteriores. Así, los blanquiazules no pasaron del empate a cero ante el Lugo, otro descendido que partía a priori como candidato al ascenso y el consejo de administración ponferradino decidió la destitución de Íñigo Vélez en esa jornada 28, firmando en su lugar a Juanfran García.

Juanfran, en la banda de El Toralín, durante su anterior etapa en la Ponferradina. / SD PONFERRADINA

No fueron las cosas mucho mejor con el valenciano en el banquillo, ya que de los 30 puntos en juego desde que tomó las riendas de la Ponferradina se sumaron 14, no llegando por lo tanto ni tan siquiera al 50% del puntaje en juego. De hecho, tres de las cuatro victorias firmadas bajo la dirección de Juanfran se lograron ante equipos descendidos, siendo la cuarta ante un rival que luchó por la salvación hasta el último minuto de Liga.

El Córdoba CF, más estable y goleador

Contrasta ese ritmo de puntaje de la Ponferradina con el del Córdoba CF, que más allá de la imagen transmitida en lo que a juego y fútbol se refiere, ha sido un equipo muy sostenible en puntuación. En las primeras 12 jornadas, el equipo de Iván Ania sumó 20 puntos, en las siguientes 13 -de la 13 a la 25-, sumó 28 puntos, mientras que en las últimas 13 jornadas se embolsó 29 puntos. Claramente, las dudas del arranque liguero mermaron la capacidad blanquiverde para luchar por el ascenso directo, pero sí le dieron para firmar la mejor actuación de un segundo clasificado en la historia de Primera Federación.

Iván Ania y su cuerpo técnico, en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Además de la estabilidad que transmitió el Córdoba CF y los problemas para enderezar el rumbo que sufrió la Ponferradina, existen otros detalles que marcan a cordobesistas y bercianos como antagonistas.

De los 19 encuentros que ha disputado la Ponferradina en El Toralín, tres terminaron con el marcador anotador de los bercianos a cero. No consiguieron marcar ni al Tarazona, ni al Lugo ni el Nástic, mientras que sólo anotaron un gol al Sabadell, Fuenlabrada, Deportivo, Cultural Leonesa, Rayo Majadahonda, Cornellá, Sestao River, Unionistas, Barça Atlético y Teruel. Es decir, en 13 de los 19 encuentros en casa, casi el 70% de los partidos, la Ponferradina no marcó o no pasó de anotar un solo gol al rival de turno. Sólo anotó dos goles al Celta Fortuna, Osasuna B, Real Sociedad B, Barça Atlétic y Real Unión, mientras que la única vez que marcó tres goles fue a la SD Logroñés. El equipo de Juanfran anotó sólo 23 goles en El Toralín y hasta ocho equipos del Grupo 1 anotaron más tantos como locales que los bercianos. De hecho, un equipo como el Sabadell, que terminó descendiendo, sólo marcó tres goles menos, 20, en la Nova Creu Alta.

Se encontrará la Ponferradina a un Córdoba CF en el que en su mejor temporada en la tercera categoría del fútbol español también fue el mejor visitante del Grupo 2, con 36 puntos tras anotar nada menos que 32 goles en los 19 partidos lejos de El Arcángel.

El Córdoba CF se mostró casi desde el inicio de Liga como un visitante temible y sólo se quedó sin anotar en tres de los 19 encuentros que jugó lejos de El Arcángel. Al inicio de Liga, en su momento de más dudas, no marcó en Algeciras, y luego, también se quedó a cero en el Estadi Balear y en Los Cármenes, ante el Recreativo Granada. En los 16 partidos restantes siempre marcó y en nueve de los 19 anotó más de dos goles: en Murcia (3), en el Cerro del Espino (6), en Sanlúcar (2), en Linares (2), en Antequera (3), en Castellón (3), en Mérida (2), en Valdebebas (2) y en Alicante (2).

Por lo tanto, el próximo domingo en El Toralín se encontrarán dos antagonistas. A la Ponferradina le van los encuentros «fríos», con pocos goles y en los que pasen poco, mientras que al Córdoba CF le han ido más esta temporada partidos planteados al ataque por ambos contendientes y en los que, en la mayoría de las ocasiones, salían ganando los de Iván Ania.