Desde el balcón del Ayuntamiento se divisa el ascenso del Córdoba CF

El Ayuntamiento de Córdoba se unió este miércoles a la iniciativa del Córdoba CF y de sus peñas, en la que invitaban a todos los cordobeses de la ciudad y provincia a engalanar sus balcones con motivos cordobesistas y también con la bandera blanquiverde. Así, el alcalde, José María Bellido (PP) y el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, procedieron a colocar la enseña blanca y verde en el balcón de Capitulares como forma de apoyo y deseo de suerte en la semifinal y final por el ascenso a Segunda División A.

"Volver a ser grandes"

Tras el acto, el primer edil manifestó ante la prensa que "con este gesto simbólico animamos a que sigan todos los cordobeses, todas las cordobesas en sus casas, a poner esta bandera, este símbolo del Córdoba CF, aquí en el frontal del Ayuntamiento de Córdoba para mostrar el apoyo de toda la ciudad a lo que nos jugamos en los próximos días, que es, como dice esa canción que además han sacado con el Duende, volver a ser grandes, volver a ascender, subir a Segunda". Bellido prosiguió comentando que " tenemos primero dos fines de semana complejos y a la vez apasionantes, con un desplazamiento a Ponferrada, que ahora comentaba con Antonio -Fernández Monterrubio- que las comunicaciones con Córdoba, digamos, no son las mejores, pero allí estaremos también apoyando al equipo desde la distancia".

Posteriormente, tanto Bellido como Monterrubio hablaron de la actualidad del Córdoba CF en general, desde la eliminatoria ante la Ponferradina hasta la situación de El Arcángel. El CEO blanquiverde explicó que "hemos preparado una fan zone" para el encuentro de vuelta, que se celebrará el domingo 9 de junio (20.00 horas, Canal Sur-FEF TV), "que creo que también va a ayudar mucho a generar ese ambiente". El dirigente blanquiverde aseguró que "vivimos ya el ambiente, el del partido de ida, que todavía quedan cuatro días, estamos disputando un play off, creo que es algo muy importante para todos los cordobeses, diría yo ahora, no solo los cordobesistas". Monterrubio prosiguió recordando que "si se consigue, es un ascenso de todos, porque todos nos vamos a beneficiar, tanto el club, como la ciudad, como la provincia, los medios de comunicación, los patrocinadores... Al final, con esto ganamos todos y por eso todos tenemos que estar unidos y juntos". Monterrubio no quiso asumir que el Córdoba CF tenga papel de favorito en las eliminatorias por el ascenso. "Estoy es un play off", recordó, "aquí las teorías sirven de poco, es un partido, los partidos de play off se definen por detalles", aunque sí admitió que "llegamos bien, llegamos preparados, estamos en un buen momento, con mucha confianza, pero supongo que nuestro rival también piensa lo mismo, así que vamos a competirlo, vamos a pelearlo". El sevillano, además, valoró que el Córdoba CF tiene "la vuelta en casa, eso con nuestra gente creo que es un punto importante y vamos a pelearlo".

También se le preguntó a Monterrubio por las 680 localidades que puso a disposición del Córdoba CF la Ponferradina. "Creo que sí" se venderán todas, aseguró el CEO blanquiverde. "Creo que vamos a completarlas. Como decía el alcalde es un viaje bastante complicado, la gente además de apoyar al Córdoba CF tiene otros quehaceres y el regreso será tardísimo, de madrugada, la mayoría tendrán trabajo el lunes", recordó, aunque opinó que cree que "sí se venderán" todas las entradas para El Toralín."Sé que vamos a tener un gran apoyo allí y sabemos el apoyo que va a haber aquí y estoy seguro que además, Vista Alegre será una fiesta".

Sin mirar el cuadro

Prosiguiendo con el apartado deportivo de la eliminatoria de semifinales ante la Ponferradina, Monterrubio aseguró que en el Córdoba CF "no se mira" el cuadro. "Sólo estamos centrados en la Ponferradina, en el partido de ida además, se está trabajando con muchísima intensidad, tenemos un viaje complicado, vamos a hacer dos entrenamientos fuera de casa, el equipo está mentalizado, nosotros tenemos confianza de sacar un resultado positivo en Ponferrada".

Además, el dirigente del Córdoba CF confirmó que la política de precios se mantendrá más allá de la semifinal. "Creo que hemos sido coherentes desde el inicio de la temporada. Teníamos unos precios muy bajos de los abonos, dijimos que el play off estaba fuera, hemos querido marcar algo, entre comillas, entedemos como simbólico", valoró, ya que "necesitamos liberar los asientos porque no teníamos entradas para vender en Málaga. En el partido del Málaga faltaban prácticamente dos mil personas en el estadio, entonces entendemos que cuando se paga algo, aunque sea simbólico, pues la persona que lo hace va a venir y el objetivo, aquí, es que no estamos pensando en euros, estamos pensando en tener un gran ambiente, no sólo lleno, sino en que haya un gran ambiente en el estadio y estamos trabajando en distintas iniciativas para que el ambiente sea especial, porque este play off es especial después de cinco años fuera del fútbol profesional".

Al marcar como "especial" la eliminatoria de ascenso después de cinco años fuera del fútbol profesional, se le preguntó al CEO del Córdoba CF si era posible que acudieran a El Arcángel el presidente y vicepresidente de la entidad blanquiverde. "No tengo información confirmada sobre ello, pero bueno, como posible, por supuesto", respondió.

Pliego de cesión de El Arcángel

Asimismo, el alcalde Bellido valoró "muy positivamente" la presentación del Córdoba CF al pliego de cesión de El Arcángel. "Es un trabajo muy serio el que hemos tenido que hacer en los últimos años desde el Ayuntamiento para ordenar primero la parcela literalmente, ordenarla registralmente en propiedad, poder sacar adelante un concurso público como este, que evidentemente no sirve de nada si nadie se presenta", recordó el primer edil. "Si todo acaba bien, pues que el Córdoba CF tenga ya un título oficial de concesión de ese estadio y eso abre nuevas puertas en el corto plazo, porque los usos ya son los deportivos más los complementarios al deportivo y eso le abre, creo que puertas al Córdoba CF a la hora de disponer de otras fuentes de ingresos", valoró Bellido, que también remarcó que esa nueva situación "nos deja un escenario de tranquilidad y estabilidad en los próximos años que permite trabajar con vistas ya a más largo plazo con otros proyectos que en su día, por parte del Córdoba CF, se nos hicieron ver o se nos hicieron llegar, que tienen un camino mucho más largo, que es urbanístico, pero que ahora ya está resuelto con la concesión del estadio, podemos trabajarlo si el Córdoba CF quiere trabajarlo".

Finalmente, Bellido reconoció que la fecha y hora del encuentro de vuelta entre el Córdoba CF y la Ponferradina, que coincide con las Elecciones Europeas, añade un trabajo extra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la Policía Local, aunque quiso relativizarlo: "Es verdad que es un día muy exigente para las fuerzas de seguridad porque la policía está repartida por todos los colegios de votación de Córdoba, todos lo sabemos, hay una pareja de Policía Local, de Policía Nacional en cada centro de votación, pero bueno, ya está, no pasa tampoco más allá de que tendremos que hacer un esfuerzo extraordinario".

Suscríbete para seguir leyendo