Monterrubio, sobre la renovación de Iván Ania: «Tuvimos una conversación privada y él y nosotros estamos contentos»

Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del Córdoba CF, respondió este martes a varias preguntas tras la presentación del acuerdo firmado por la entidad blanquiverde y ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), presidida por Lorenzo Amor.

"Buena sintonía"

Tras el acto de puesta en información de dicho acuerdo, Monterrubio contestó a diversas preguntas sobre la actualidad del conjunto blanquiverde y una de ellas, lógicamente, se centra en la continuidad o no de Iván Ania, entrenador de la primera plantilla, cuyo contrato especifica que en caso de ascenso, la renovación por una temporada más es automática. Por ello se le preguntó al CEO del Córdoba CF, que fue bastante elocuente sobre la continuidad del entrenador asturiano, más allá de lograrse o no el objetivo del ascenso. «La situación con Iván Ania está perfecta», comenzó declarando Monterrubio. «Nos va a llevar a cumplir un objetivo y ese objetivo está firmado en un contrato», continuó Monterrubio, en referencia a la renovación automática por ascenso de Iván Ania. Sin embargo, «si por alguna circunstancia eso no ocurriera, Iván y yo ya hemos tenido una conversación al respecto, conversación privada», desveló. «Si por alguna circunstancia eso no ocurriera», prosiguió Monterrubio sobre una hipotética eliminación en las eliminatorias de ascenso, «Iván y yo ya hemos tenido una conversación al respecto, conversación privada, que no vamos a poner en un papel, pero la hemos mantenido en la buena sintonía que tenemos ambos y en el convencimiento de que sabemos que él está contento y nosotros estamos contentos con él». Por lo tanto, Antonio Fernández Monterrubio dejó claro ese acuerdo verbal entre el Córdoba CF e Iván Ania, más allá del resultado del play off de ascenso, algo que aún no se ha plasmado en papel, según Monterrubio, porque Iván Ania «tampoco tiene muchas ganas, ni yo, de mover este tema. No es el momento. Él está tranquilo, nosotros también. Entonces, perfecto», concluyó Monterrubio sobre la renovación para la próxima temporada de Iván Ania.

Monterrubio e Iván Ania, en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Prosiguiendo en el aspecto deportivo, Antonio Fernández Monterrubio también habló sobre la cantera de las próximas campañas. Tras la salida de sus responsables a mitad de temporada, se le preguntó al CEO si el presupuesto del fútbol base del Córdoba CF sufriría un ajuste económico.

Cambios en cantera sin reducir presupuesto

«No, no tenemos intención de reducir el presupuesto de cantera», aseguró el consejero delegado del Córdoba CF. «Ahora mismo trabajamos en dos líneas distintas porque no sabemos en qué competición estaremos el año que viene. Esperamos estar en una determinada Liga pero no tenemos esa certeza», comentó el dirigente, que avisó de que «los planteamientos económicos son distintos, no solo por la categoría, sino por los requisitos que impone una Segunda División, con el control económico, etcétera», pero Monterrubio insistió en que «no tenemos idea. Para mí la cantera no es un gasto, es una inversión. Entonces vamos a intentar poner recursos. La cantera está dentro de lo que algunas veces he hablado del verde», en referencia a que los recursos deben estar sobre el terreno de juego. «Entonces es una parte muy importante del verde. No se vive solo del primer equipo», advirtió un Monterrubio que, en todo caso, avisó de que «hay que hacer muchos cambios» en la estructura de cantera del Córdoba CF.

Suscríbete para seguir leyendo