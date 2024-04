Kuki Zalazar: "Toda mi familia va con el Córdoba CF"

Kuki Zalazar, mediapunta del Córdoba CF, compareció este miércoles en sala de prensa tras el primer entrenamiento semanal de la plantilla cordobesista, a puerta cerrada como el resto, para valorar cómo se encuentra la misma ante el encuentro del próximo domingo, en el que los blanquiverdes reciben al Málaga en El Arcángel (16.00 horas, FEF TV).

Recuperar la confianza

El uruguayo comenzó recordando que en Alicante se produjo hace una semana, ante el Intercity “una gran victoria”, triunfo que “sirvió para volver a tener la confianza después del duro palo que nos llevamos el otro día en casa contra el Alcoyano. Creo que el equipo está bien, creo que llega al partido del domingo muy bien, con mucha confianza después de la victoria en un campo muy complicado, que fue allí en Alicante, con un campo que no nos permitió hacer nuestro juego al que estamos acostumbrados, pero bueno, creo que el equipo mostró que sabe competir en cualquier lado y eso es lo bueno”.

Kuki Zalazar, en el encuentro entre el Córdoba CF y el Recreativo de Huelva en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

El mediapunta del Córdoba CF opinó que “este domingo tenemos un partidazo, un partidazo de otra categoría, entonces vamos a preparar la semana de la mejor manera”, aunque aseguró que “nosotros nos lo tomamos como una semana normal, así que en la cabeza tienes que el domingo es un partido, como he dicho antes, de otra categoría, contra un rival muy fuerte que viene en buen momento, creo que viene en buen momento a nivel de puntos, también tiene jugadores que son de otra categoría”, aunque insistió Kuki Zalazar en que la rutina de trabajo apenas variará en el Córdoba CF. “La semana es una semana normal, hoy hemos empezado ya a preparar un poquito el partido del domingo, de momento vamos a ver lo que nos pide el míster, estamos trabajando para llegar de la mejor forma posible para el domingo”.

Kuki Zalazar, formado en las categorías inferiores del Málaga, reconoció que el del domingo es un partido especial, porque vivió allí “ocho años de mi carrera, desde los 14 años”, por lo que es lógico que le guarde “un cariño muy grande a Málaga”. De hecho, el atacante del Córdoba CF explicó que su familia “se quedó a vivir en Málaga, vivimos todos en Málaga, y la verdad que le tengo mucho cariño, ellos me formaron desde muy pequeño, me formaron desde muy pequeño, estuve allí en la residencia de ellos, y bueno, le guardo un cariño muy grande”, aunque lógicamente, avisó de que “ahora yo estoy en el Córdoba CF y quiero ganarles como sea”. Eso sí, el uruguayo dejó claro que “mi familia está claro que va con el Córdoba CF. Mi padre, van a venir todos, hasta mis hermanos, uno que juega en Granada, el de Portugal no porque no puede, y van a venir todos, van al Córdoba CF todos”.

Posteriormente, Kuki Zalazar siguió recordando sus inicios en el Málaga, en donde “empecé muy pronto con ellos en el primer equipo, con 16 años ya hice la pretemporada” con la primera plantilla, en la que no llegó a debutar, por lo que “me queda la espinita, solo pude ir convocado, pero bueno, tampoco le guardo ningún rencor a ellos, porque me han dado mucho durante mi carrera y todo el tiempo que estuve allí”.

En su mejor momento

Kuki Zalazar no dudó en aseverar que ahora se encuentra “en el mejor momento. Llevaba dos años muy duros de mi carrera, sí que en Valladolid bueno, en Valladolid sí que estuve a buen nivel, pero sí que era un filial, no era un primer equipo”, opinó, por lo que afirmó seguidamente que “estoy atravesando un momento muy bueno, creo que lo necesitaba después de estos dos últimos años, que fueron muy malos a nivel deportivo y a nivel personal, y bueno, estoy feliz, feliz por el momento que estoy atravesando, y hay que seguir, hay que seguir en esta línea”.

Kuki Zalazar, al inicio de la temporada, en el duelo en El Arcángel ante el Linares Deportivo. / FRANCISCO GONZÁLEZ

También habló Kuki Zalazar de la competencia que mantiene con Kike Márquez por una posición en la mediapunta, aunque él también puede actuar en banda. El uruguayo no tiene una preferencia sobre la demarcación, ya que se ve “en el campo, sea donde sea. La competencia es buena, lo hemos dicho muchas veces, creo que cuando tienes a alguien que te aprieta de atrás sube tu nivel. Kike Márquez, cuando le ha tocado jugar, lo ha hecho muy bien, cuando me ha tocado jugar a mí lo he hecho muy bien, hemos jugado tres partidos juntos, creo que nos hemos entendido bien, y bueno, como te he dicho antes, mientras sea jugar yo, donde sea”, aunque sí que reconoció que “mi posición natural y donde mejor me siento más cómodo es en la media punta”. En cualquier caso, Kuki Zalazar recordó que está “feliz, Kike también está en un buen momento, creo que lo que ha jugado lo ha hecho muy bien, y el míster ya es el que se tiene que romper la cabeza para ver a quién pone”.

Amonestaciones y el partido

También valoró el jugador del Córdoba CF su cuarta amarilla, vista en el Antonio Solana, por lo que se encuentra ya apercibido junto a Albarrán, Carracedo y Toril. El uruguayo aseguró que no se ha hablado de ello en el vestuario ni de forzar cartulina alguna para cumplir sanción en el partido ante el filial nazarí de dentro de dize días. “Ni me había parado a pensar en eso, sí que la verdad es que tengo cuatro amarillas, por lo que tengo que ir con cuidado si no me quiero perder los partidos. No, el míster no nos ha dicho nada, yo el otro día me sacaron la cuarta, y bueno, tendré que jugar con eso, saber que me puedo perder partidos, y nada, tampoco lo quiero decir, tampoco lo quiero pensar mucho, pero bueno, si me sacan la quinta en Málaga, por ejemplo, tendré que perderme el próximo partido, pero bueno, no lo pienso mucho”, aseguró.

Finalmente, Kuki Zalazar habló del encuentro que se espera entre el Córdoba CF y el Málaga, el próximo domingo. “Nosotros somos más combinativos que ellos, ellos son más verticales, están cómodos en el bloque bajo, luego tienen buenos futbolistas, tienen unos jugadores que te pueden hacer mucho daño arriba, que tienen mucho gol, tiene velocidad por las bandas, tiene calidad”, piropeó a los de la Costa del Sol. Luego, Kuki Zalazar comentó que “nosotros somos un equipo más combinativo, que trabaja más los partidos, que nos gusta estar con la pelota, y ellos creo que también se sienten cómodos con la pelota, pero también sin ella, y creo que va a ser un partido muy duro, muy duro a nivel físico, a nivel de calidad, porque son dos equipos muy buenos, con muy buenos jugadores, y que no estamos jugando mucho”, por lo que entiende el uruguayo que “va a ser un gran partido”. Asimismo, Kuki Zalazar habló sobre la respuesta de la afición del Córdoba CF. “Nos muestra su apoyo durante todo el año, es un partido que, sobre todo este partido, los necesitamos a todos, que vengan a animar”, ya que según el futbolista blanquiverde “hacen mucho bien” al equipo. “Cuando lo estamos pasando mal en algún momento de los partidos, ellos son los que nos levantan, y la verdad que estamos muy felices de que la ciudad se levante, esté con nosotros, esté ilusionada, creo que es un momento muy importante para nosotros y los necesitamos a todos”.

