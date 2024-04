El Córdoba CF y los seis partidos por lograr la segunda posición

El Córdoba CF pasó el sábado a fijarse un nuevo reto. La inesperada derrota ante el Alcoyano en El Arcángel (0-1) en la que era, prácticamente, la última jugada del partido, dejó a los blanquiverdes a una distancia de ocho puntos con respecto al líder, el Castellón, que sí cumplió con el guion previsto y goleó en Castalia al colista, el Recreativo Granada de Germán Crespo (3-0).

La peor tendencia, del Ibiza

De los ocho primeros clasificados, no sólo fue el Córdoba CF el único que perdió, sino que además los otros siete ganaron, incluidos el Ibiza y el Málaga, que se situaron a un punto y a tres puntos, respectivamente del equipo de Iván Ania, que automáticamente debe centrarse ahora en lograr la segunda posición de la tabla. Una segunda posición que ofrece una ventaja indudable en los play off de ascenso, ya que en caso de que el Córdoba CF se hiciera con ella le bastaría con cuatro empates en las dos eliminatorias (semifinal y final) para tener el pasaporte directo a la Segunda División A.

El celeste Soko celebra un gol para el Ibiza con sus compañeros en Can Misses, esta temporada. / DIARIO DE IBIZA

Más allá de las dudas que pueda generar esa derrota en el seno del conjunto blanquiverde, lo cierto es que el peor equipo de los tres candidatos a la segunda plaza en la Liga durante las últimas jornadas, incluso meses, es el Ibiza. Por poner un ejemplo, en las 10 últimas jornadas, los celestes han sumado sólo 10 puntos, siendo el sexto peor equipo del Grupo 2 de Primera Federación. De hecho, si se quiere mirar las «mini tendencias», en las últimas jornadas, el Ibiza continúa mostrando unos números mediocres, en mitad de la tabla (siete puntos de 15 en juego), alejados de un aspirante al ascenso.

La mejoría del Málaga

El Málaga se muestra como un equipo que, sin llegar a la brillantez mostrada por el Córdoba CF en alguna fase de la Liga, sí que muestra mucha consistencia, sobre todo defensiva. El equipo de Sergio Pellicer ha encajado sólo tres goles en las 10 últimas jornadas, en el que además es el cuarto mejor equipo de la Liga, con 19 puntos sobre los 30 en juego, sólo cuatro menos que el Córdoba CF, líder en ese tramo de competición con 23 puntos. Además, Pellicer sí parece tener clara esa máxima que olvidó el Córdoba CF (sólo hay que ver lo ocurrido ante el Castilla o el Alcoyano), que dice que aquello que no has ganado en 85 minutos no lo pierdas en los últimos cinco. Precisamente, en las últimas cinco jornadas, el Málaga permanece invicto, con dos victorias y tres empates para sumar nueve puntos, uno solo menos que el Córdoba CF y a cuatro puntos de los líderes en el último mes, el Ceuta y el Murcia, con 13 puntos ambos.

El pontanés Roberto celebra el gol de la victoria para el Málaga, la pasada jornada. / LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Por lo tanto, en lo que se refiere a tendencias, el Córdoba CF no está peor o mucho peor que sus rivales directos, precisamente. Es el mejor de los últimos 10 partidos, el cuarto mejor si se tienen en cuenta las últimas cinco jornadas y, hay que recordarlo, también es el mejor visitante de la categoría. Más allá de las dudas por la derrota ante el Alcoyano o por aspectos del juego en el último mes, el Córdoba CF de Iván Ania atesora también fortalezas que deberá hacerlas valer en las últimas seis jornadas, en las que el calendario, teóricamente, es peor para sus rivales.

Como mejor visitante, el Córdoba CF visitará al Intercity en la próxima jornada, un equipo que clasificatoriamente ya no se juega nad. Los alicantinos Están nada menos que a 11 puntos de los puestos de play off y con siete por encima del descenso. En la jornada 35, los blanquiverdes visitarán al colista, el Recreativo Granada y su último viaje será para visitar a un rival directo: el Ibiza. En El Arcángel recibirán a otro rival directo, el Málaga, al Atlético Sanluqueño, que lucha por no bajar a Segunda RFEF y el Algeciras, que se encuentra en la misma situación que el Intercity, sin jugarse nada, prácticamente. Por lo tanto, el Córdoba CF deberá jugar ante dos rivales directos (Málaga e Ibiza), otros dos que no se juegan nada (Intercity y Algeciras), un descendido (Recreativo Granada) y uno que pelea por no bajar (Atlético Sanluqueño). Todo parece que esos dos partidos, contra el Málaga en El Arcángel y contra el Ibiza en Can Misses, tendrán muchísimo peso en la posición final de la tabla.

Antequera y Castilla, ¿jueces?

El Málaga, por su parte, inicia las seis últimas jornadas teniendo que superar a un rival más que compicado: el Murcia de Pablo Alfaro. El equipo pimentonero se encuentra inmerso en la pelea por entrar en play off, teniéndolo a sólo tres puntos. Después visitará El Arcángel y regresará a La Rosaleda para enfrentarse a un Mérida inmerso en la lucha por el descenso, que lo tiene a sólo tres puntos. Tres duros partidos para los de la Costa del Sol, que después visitarán al San Fernando, que hoy por hoy cierra las posiciones de descenso, terminando la Liga recibiendo al Antequera y al Castilla, a priori, dos rivales fuertes, aunque todo dependerá de si para finales de mayo estarán inmersos en la lucha por el play off, el primero, o por el descenso, el segundo.

El Real Madrid Castilla puede ser uno de los jueces de los play off. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Algo parecido ocurre con el Ibiza, que inicia la serie de seis partidos recibiendo al Atlético de Madrid B que, en los últimos diez encuentros ha sumado sólo cuatro puntos menos que el Castellón o el Málaga, por lo que las confianzas sobran. Después, el conjunto pitiuso visita al Antequera y recibe al Castilla y, ahí sí, se enfrentará seguro a dos equipos que miran por el play off, el primero, y por el descenso, el segundo. Sin un momento de respiro, el Ibiza deberá girar visita al líder en Castalia, en un duelo que mostrará la eterna duda: ¿equipo relajado al estar ascendido o con suficiente nivel como para ganar pese a no necesitarlo clasificatoriamente? Tras Castalia, el Ibiza recibirá al Córdoba CF en Can Misses y finalizará la Liga en el Nuevo Colombino, ante un Recreativo de Huelva que, hoy por hoy, se encuentra a un solo punto de las eliminatorias de ascenso.

Por lo tanto, además de las fortalezas reseñadas de este Córdoba CF, todo sugiere que el calendario que resta a final de Liga es más complicado para el Málaga y el Ibiza que para el equipo de Iván Ania. La segunda plaza está en juego y también las estadísticas señalan que finalizar en la segunda posición ofrece más «garantías» de ascenso.

