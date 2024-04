El Córdoba CF y la opción 'olvidada' en el centro del campo

El Córdoba CF afronta el último mes y medio de competición en Liga regular en el Grupo 2 de Primera Federación, las seis últimas jornadas que aborda en un momento con ciertas dudas tras la derrota sufrida el pasado sábado en El Arcángel, ante el Alcoyano (0-1), con un gol encajado casi en la última jugada del encuentro, tanto firmado por Míkel Pradera.

Adiós a la racha

La derrota suponía decir adiós a la gran racha blanquiverde de 13 jornadas consecutivas manteniéndose invicto, con un balance de nueve victorias y cuatro empates, una racha que se inició tras la derrota, también en El Arcángel, ante el Real Madrid Castilla (1-2) que, a su vez, puso fin a otra racha cordobesista de diez jornadas sin conocer la derrota, con siete victorias y tres empates y que supuso la reacción del Córdoba CF para encaramarse a los puestos altos de la tabla, que ya no dejaría.

En todo caso, la derrota del pasado sábado ante el equipo blanquiazul sólo reafirmaba la tendencia de un Córdoba CF que hace ya un mes comenzó a dar señales de no ser el mismo de la primera racha como invicto, ni tan siquiera del inicio de la segunda racha. Desde el encuentro en El Arcángel ante el San Fernando tras al épico triunfo en Castalia, el Córdoba CF dio señales de agotamiento, sea este físico o mental, y le costó horrores superar al equipo de La Isla con un gol a balón parado firmado por Kuki Zalazar.

Ante el Mérida, el Castilla y el Alcoyano, en el mejor de los casos, el equipo de Iván Ania consiguió firmar una de las partes con un juego decente. El entrenador asturiano recordó en las últimas semanas que una de las claves para pelear el ascenso directo o asegurar la segunda plaza no era otra que lograr que el Córdoba CF siguiera pareciéndose a él mismo, que las virtudes que le llevaron hasta esa segunda plaza se mantuvieran en el tiempo. Y no ha sido así. El Córdoba CF del último mes ha cambiado en intensidad y juego y lo único que cambia del partido del sábado con respecto a anteriores citas fue el resultado. No hubiera sido extraño que en ese último mes la derrota hubiera llegado antes, pero ocurrió en El Arcángel. Y en ella debe haber muchas claves.

Manejo del juego y control de partido

Una de ellas, quizás, tenga que ver con el centro del campo y el control de los partidos. Ania posee mucha juventud en la medular y precisamente el debate entre Álex Sala o Isma Ruiz se hace con dos jugadores que cumplieron los 23 años este mismo mes, el catalán, o hace un par de meses, el granadino. Hace 11 jornadas, Álex Sala recuperó la titularidad perdida en la jornada 7 de Liga tras la lesión de Isma Ruiz. Desde entonces, el barcelonés sólo perdió su sitio en el once en la jornada 24, en Ceuta, pero se ha convertido en un fijo para el técnico blanquiverde, sin discusión.

Es tan clara esa postura que Isma Ruiz ha pasado de ser indiscutible en el equipo elegido hace no tanto, a sumar apenas 82 minutos en las últimas cinco jornadas. De la jornada 8 a la 19, el granadino sólo se quedó fuera del equipo titular en la jornada intersemanal aplazada en El Palmar, ante el Atlético Sanluqueño, perdiéndola definitivamente en la jornada 20 por su lesión, de la que se recuperó en menos de cuatro semanas, ya que volvió a ser titular en la 24, en Ceuta. Pero Ania volvió a sentarle una semana después y ha ido perdiendo protagonismo paulatinamente. Si en Antequera llegó a disfrutar de media hora de competición, el sábado, ante el Alcoyano, no saltó al terreno de juego. De hecho, en las últimas cinco jornadas, Isma Ruiz no suma para un partido completo y se queda en 82 minutos de Liga en cinco encuentros: 15 en Castellón, 23 ante el San Fernando, 26 en Mérida, 18 en Valdebebas y 0 ante el Alcoyano.

Es algo que afecta a la zona en general y no sólo a Isma Ruiz. La apuesta cerrada -de vuelta- con Álex Sala deja a Recio sin ni siquiera esos minutos de los que solía disfrutar cíclicamente. De las jornadas 12 a la 21 el malagueño llegó a disfrutar de cuatro titularidades y no pocos minutos desde el banquillo hasta llegar a los 375. En las siete jornadas que van desde la 26 a la 32 incluida, Recio ha sumado tan sólo 40 minutos.

Unas opciones o alternativas que, a diferencia del resto de la temporada, no han sido ahora contempladas en el último mes de Liga. Justo cuando el Córdoba CF ha mostrado más dudas en su juego y alguna limitación física.

