Martínez, ilusión y mensaje en el Córdoba CF: "Esto es muy largo, ahora viene lo importante"

Saldó sus primeros 90 minutos completos con el Córdoba CF, dejó buenas sensaciones en el cómputo global del encuentro y formó parte hasta de dos duplas diferentes en el eje de la defensa. A título individual, el amargo cruce frente al Alcoyano en El Arcángel (0-1) deparó también algún que otro apunte positivo para el análisis de José Antonio Martínez, por segunda semana titular en el esquema de Iván Ania y destacado en una cita que tuvo de todo, de principio a fin. «Obviamente no es el resultado que queríamos. Creo que hemos hecho un buen trabajo preparando el partido, las ideas claras... Hemos generado las suficientes ocasiones como para haber metido algún gol, eso nos hubiera dado alguna oportunidad quizás de ganar el partido», lamentó tras la cita.

Los «condicionantes»

En la misma línea de Iván Ania, el central palmerino repasó la incidencia de las altas temperaturas -lógica en dicha franja horaria- durante el encuentro, huyendo del término «excusa», aunque sí reafirmando la incidencia que tuvo en el encuentro: «Para nuestro estilo de juego es un condicionante importante. Sabemos mucho de los horarios que tenemos, bastantes son a esta hora. No tiene que ser una excusa, nos vamos a adaptar a ese hándicap que tenemos en contra. Desde luego, para nuestro estilo es importante que podamos darle fluidez al juego. Uno de los condicionantes puede ser el césped. Después de una derrota todo sabe un poco peor, todo se ve un poco feo, mal. Vamos a analizar, a ver qué es lo que ha pasado realmente y vamos a reaccionar», manifestó ambicioso.

“Si tenemos que sacar algo es que ya sabemos cómo está el campo a esta hora. No va a ser una excusa, los dos juegan a la misma hora, el césped está igual para los dos. Para nuestro estilo de juego es importante que el campo esté bien. El calor de Córdoba es el que hay, tendremos que adaptarnos a eso, porque es lo que hay”, continuó.

También hubo espacio para analizar la falta de «efectividad» en los últimos metros, máxime en un tramo final en el que, según el onubense, pudo optarse a parte del botín: «El resultado es 0-1, hemos perdido por eso. La efectividad en un equipo es siempre muy importante, más cuando no estás con esa fluidez. Igual que en otros partidos hemos tenido dos o tres ocasiones y las hemos metido, hoy desde el primer minuto, en cada acción, ellos han estado muy bien parando. El portero ha hecho un buen trabajo. Han metido un gol más que nosotros, eso les da la victoria. Tenemos muchas cosas que mejorar, sobre todo en casa, ya no solo para tener la opción de ganar, sino para ser contundentes, que no tengan ni siquiera la opción de llevarse los tres puntos, que es mucho premio», aseveró.

Individual y colectivo

«Estoy en ese proceso de encontrarme mejor. Creo que en ese sentido estoy haciendo todo lo que está en mi mano para estar lo mejor posible físicamente», prosiguió, haciendo balance, del mismo modo, de la progresión que continúa acometiendo durante las últimas semanas, más tras salir de lesión. «Contento por la parte de cumplir los primeros 90 minutos completos con el equipo. Hemos perdido, por muchas cosas que hayan positivas, el resultado colectivo es lo que importa a estas alturas», apuntó seguidamente.

En dicha instancia valoró la fortaleza mental del vestuario, del que destaca su capacidad para encajar el bache: «Hemos hablado lo mismo que después de las victorias. Esto es muy largo, ahora viene lo importante. Estamos preparando todos los partidos con la confianza de que podemos sacar los tres puntos, este por desgracia no ha sido. Vamos a seguir en la misma tónica, la dinámica del equipo, hasta ahora, ha venido por ciertos hábitos, ahora no los vamos a cambiar», apostilló.