Iván Ania, técnico del Córdoba CF: "No podemos escoger la manera de perder, pero sí la de recuperarnos"

Le faltó acierto, se quedó sin ideas, no llamó a la fortuna e incluso se marchó con un castigo desproporcionado. En eso acabó resumido el cruce para el Córdoba CF de Iván Ania ante el Alcoyano en El Arcángel (0-1), donde el bloque blanquiverde dijo adiós a buena parte de sus opciones de alcanzar el ascenso directo -ahora pendiente de una carambola algo inverosímil-, además de a la buena racha casera de las últimas semanas, que se esfumó en un desenlace dramático. «Mañana tiene que jugar el Castellón, que es el que va primero. A nosotros nos quedan 18 puntos, a ellos 21. Estamos a cinco puntos de diferencia, tenemos el golaverage ganado. Igual que nosotros hemos fallado, ellos pueden también. Mientras matemáticamente haya posibilidades, para nada vamos a renunciar», expresó el propio técnico cordobesista una vez concluido el encuentro.

El «calor» y la «fluidez»

En la misma línea de citas previas, el análisis del ovetense comenzó diferenciando las dos mitades del juego, tanto por sensaciones, actitud como por rendimiento, aunque coincidiendo en la falta de «fluidez» como punto clave: «En todo el partido nos faltó un poco más de ritmo, es cierto que no era fácil. Los equipos que se juntan, si no les haces vascular, es difícil encontrarles los espacios», indicó. «Normalmente somos un equipo que circula muy rápido, hoy estábamos más lentos de lo habitual. Es cierto que el rival también se juntó muy bien, nos estaba costando encontrar los espacios. Hoy, a los puntos, como si fuera boxeo, deberíamos haber ganado, pero ellos fueron más efectivos. No estamos tan fluidos como en otros momentos de la temporada. Ganar ahora es más complicado, cada vez queda menos y ya no hay margen de error», apuntó seguidamente.

«Estamos jodidos. No esperábamos una derrota, menos por cómo se dio el partido. Su portero y defensa estuvieron muy acertados. Es cierto que no fue nuestro mejor partido, creo que el calor nos pasó factura, ya no solo en lo físico, también a la hora de circular el balón. Hay cosas positivas también, aunque sea una derrota, pero está claro que hemos hecho cosas mal. Hoy podemos estar fastidiados, mañana hay que levantarse y pensar en el partido del Intercity», zanjó, poniendo el acento en las elevadas temperaturas.

Iván Ania lamenta un lance del encuentro ante el Alcoyano. / A.J. GONZÁLEZ

Aquejado de un «golpe de calor», precisamente, tuvo que abandonar el encuentro tras el receso Adrián Lapeña. Fue un factor diferencial el «calor» para el preparador ovetense, que tampoco escatimó a la hora de mostrar su descontento respecto a la franja horaria definida para el envite, así como para otros venideros. «El problema es que pedimos el cambio de horario, no se nos concedió. Pedimos el parón del agua, hubo que llamar a todas las instituciones, que lo queríamos los dos equipos. La sensación térmica de hoy era muy alta. El cambio es porque en el descanso se empieza a encontrar mal. Tuvimos que cambiarle y perder una ventana también», confesó.

Falta de pegada

El tramo final del pleito, por otra parte, acabó mutando en un monólogo cordobesista. De Antonio Casas a Kike Márquez, de Toril a Kuki Zalazar, junto a un punto de polémica e infinidad de ocasiones despercidiadas -o bien abortadas de forma casi milagrosa por los alicantinos-, la falta de pegada se hizo con una importante cuota del protagonismo: «Otros días tenemos la toma de decisión buena y la ejecución buena, hoy la toma fue buena, no estuvimos finos en la ejecución. El portero estuvo muy acertado. En cuanto a ocasiones o sensación de peligro, hemos ido de menos a más. En la primera parte nos costó generar, más allá de un córner que remata Martínez. En la segunda sí que tuvimos. Tuvimos las ocasiones suficientes. Si nos hubiésemos puesto por delante en el marcador, a lo mejor, no les habría dado ni siquiera para empatarnos», lamentó.

«Hay que asumir que hemos perdido, que tenemos que seguir trabajando con humildad para intentar conseguir el objetivo y hoy es un día duro, pero hay que levantarse. No podemos escoger la manera de perder, pero sí la de recuperarse. Eso depende de nosotros», animó más tarde.