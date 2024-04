“Estaría encantado de seguir muchos años y hacer historia en el Córdoba CF”

El nervio justo para no acusar el cambio, la temple necesaria para adaptarse en tiempo récord y la calidad suficiente para ser una promesa de presente y futuro. Con el pie derecho ha entrado Matías Barboza (Málaga, 2002) en el primer equipo del Córdoba CF, inicialmente como recurso ante la oleada de bajas en la defensa, pasando a ser el bálsamo ideal para, meses más tarde -y no poco trabajo de por medio-, ganarse un puesto como uno de los baluartes en la defensa diseñada por Iván Ania, en la que se ha labrado crédito y galones. “Me defino como una persona tranquila”, afirma el malagueño, calmado y ambicioso también en el trato cercano, confesando casi entre dientes que espera cerrar la temporada desde el ansiado “ascenso” y que, de aquí a largo plazo, su visión pasa por “hacer historia en el Córdoba CF”, en el que el joven central ya está consiguiendo poner su sello.

¿Cómo ha vivido el proceso de adaptación del filial al primer equipo?

Veníamos trabajando en el filial todo, al máximo. El objetivo siempre había sido subir al primer equipo, siempre he estado con la ilusión de poder subir. A pesar de eso, lo he vivido con normalidad. Se me ha acogido muy bien, desde el principio. Estoy muy feliz, muy orgulloso y muy contento.

¿Qué diferencias aprecia entre la Tercera Federación y la Primera Federación?

Se nota un gran salto de calidad, de ritmo, de todo… Se nota mucho la categoría, también en el día a día, incluso en los entrenamientos. Lo noto en el ritmo, la profesionalidad que hay. Todo, en general.

Renovó con el Córdoba CF hasta 2025, con una campaña opcional por rendimiento. ¿De qué variables depende?

Hemos renovado un año más, este que termina y otro más. La opción de extenderlo depende un poco de todo, del club, de lo que salga de rendimiento… Ya se verá lo que se tenga que ver. Estoy enfocado en este año, en acabarlo lo mejor posible.

También se habló de que otros equipos se habían interesado en sus servicios.

Creo que al ser joven, haber dado el paso de jugar a una categoría superior, a un club como este, que es de lo más importantes de ella… Si juegas bien, considero que mejor espejo que este no hay. Es un escaparate para otros equipos, pero estoy muy feliz aquí. El club me valora y solo pensaba en seguir aquí.

Matías Barboza, jugador del Córdoba CF, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Ha entrado con el pie derecho. Ya suma 794 minutos en 11 encuentros, ocho de titular, a las órdenes de Iván Ania.

He jugado bastantes partidos, bastantes minutos. Cada partido me siento más cómodo, estoy cogiendo confianza, poco a poco. Me voy asentando en la categoría. Debo agradecérselo, al final, también al míster, que tiene y ha mostrado confianza en mí, yo se lo intento devolver siempre que pudo en el campo.

¿Cómo es su relación con Iván Ania?

Es muy buena, siempre lo ha sido, desde el primer momento. Él es un entrenador muy cercano, te dice las cosas que tiene que decirte, para bien o para mal, pero siempre tratando de ayudarte, tanto a mí como a todo el equipo. Tenemos muy buena relación.

¿Y cómo es el Matías Barboza más personal?

Me defino como una persona tranquila, que le gusta estar con sus amigos, me gusta la tranquilidad. Trato de vivir el día a día lo más tranquilo posible. Soy una persona cercana, me considero cariñoso. Me gusta también estar con mi familia.

¿Qué suele hacer en su tiempo libre?

Me gusta hacer deporte, siempre me ha gustado el pádel. Fuera del deporte, me gusta tomar el sol. También me gusta pasar tiempo con mis amigos, andar, dar un paseo. Poco más en ese sentido. Hace algunos años era más de videojuegos (sonríe), aunque a día de hoy no tanto.

Es su segundo año de blanquiverde, también el segundo en la ciudad.

La ciudad desde el primer momento me gustó. Es una ciudad medianamente pequeña, yo que vengo de Málaga… Es acogedora, tiene todo muy cerca, tiene buenos sitios para comer, suele haber ambiente. Estoy muy contento, tanto con el club como en la ciudad. Me pilla cerca de casa, eso es importante. Estoy cerca de mi familia, de mis amigos, de mi casa. Pueden subir o yo bajar en los días de descanso, eso al final se agradece, el tenerlos cerca.

Matías Barboza, jugador del Córdoba CF, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Se formó en las categorías inferiores del Málaga. ¿Qué recuerdos guarda de esa etapa?

Tengo muy buen recuerdo del Málaga, empecé allí con solo diez años. Muchas cosas de las que sé a día de hoy las he aprendido ahí. Me he formado desde pequeño, siempre me he sentido importante y querido en el Málaga, al final, representar a tu ciudad, de donde eres, es un orgullo. Creo que todos los recuerdos que tengo de allí, de esa etapa, son bonitos. Después hice el paso aquí a Córdoba, que también la considero como mi casa, prácticamente desde el primer día. Aquí se me ha tratado muy bien, es como una segunda casa.

No guardo grandes anécdotas de Málaga, aunque sí, cuando era pequeño, hacíamos muchos viajes, muchos torneos, por lo que te llevabas mucha gente, amigos… Tengo muchos que he conocido jugando allí que a día de hoy sigo teniendo muy buena relación.

¿Con qué futbolistas coincidió en el club malagueño?

He jugado con gran parte de la primera plantilla del Málaga. Gran parte de la que estaba conmigo en el filial ahora está en el primer equipo, que también es de reconocer. Tengo mucha relación con varios de ellos, del equipo de Primera Federación. También tengo amistad con otros jugadores de la categoría, o de Segunda RFEF. No recuerdo o sé de algún compañero que esté jugando ahora mismo en división superior, eso sí, al menos actualmente.

De vuelta a Córdoba, el no ascenso del pasado curso con el filial fue un jarro de agua fría.

El año pasado hicimos un gran trabajo en el filial, estuvimos peleando hasta el final por el primer puesto, no se dio y entramos en playoff. La verdad que fue una experiencia increíble, notábamos cómo la gente de aquí, de Córdoba, se volcó con nosotros, la afición, igualmente nuestros “Fieles del B”, que siempre estaban con nosotros, apoyándonos e iban a todos lados. Vivimos un playoff aquí increíble, todos los partidos eran una locura y al final fuimos a Getafe teniendo la ida ganada… Ellos eran una cantera también, gente de calidad, al final se lo llevaron ellos y el ascenso, obviamente fue un jarro de agua fría para todo el mundo, pero son cosas que tiene el fútbol, son experiencias de las que se aprende y con eso trato de quedarme siempre.

Buena forma de reponerse sería con un ascenso, aunque a Segunda División con el primer equipo este año, ¿no?

Siendo sincero, sería increíble, para todo el mundo, tanto el club, la ciudad, toda la gente que nos rodea. Eso todo el mundo lo desea.

¿Qué cree que puede seguir aportando para la causa?

Personalmente intento ayudar en todo lo posible, tanto en el campo como en las cosas del día a día. Todo lo que necesite el entrenador o los compañeros, intento siempre estar ahí. Siempre estaré apoyando al equipo al máximo, tanto si juego un minuto, dos, 20 o 90, estaré dando el máximo por este club. Espero poder ayudar en todo lo que esté al alcance de mi mano tanto dentro como fuera.

¿Y cómo se define como futbolista?

Siempre me han dicho que, para la edad que tiene, soy una persona bastante madura. Creo que una vez entro al campo y comienzo a jugar con la pelota, me considero una persona tranquila, que no tiene miedo a jugarlo, a salir desde atrás. El míster siempre pide eso, centrales que jueguen la pelota, que no jueguen al pelotazo. Yo disfruto jugando con el balón, que el equipo la tenga, que tengamos la pelota siempre. Después, a nivel defensivo, creo que voy bastante bien en el juego aéreo, creo que tengo también buena salida de balón. Intento ir lo más fuerte posible a los duelos, ganar todos los posibles…

En el Málaga también lo he vivido desde chico, disfruto jugando al fútbol cuando se participa con balón, cuando el equipo está teniéndolo. Tanto yo como el resto de mis compañeros disfrutamos de eso, es la principal característica de este Córdoba CF. Cuando tenemos el balón nos sentimos cómodos con él, a todos nos gusta tenerlo más antes que tener que principalmente defenderlo.

Matías Barboza, futbolista del Córdoba CF, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Aquí comparte vestuario con defensores veteranos como Adrián Lapeña, Adri Castellano o José Antonio Martínez, entre otros. ¿Cómo es su relación?

Siempre intento fijarme en ellos, estar cerca. Son personas que llevan muchos años en esto, tienen esa experiencia. Trato de aprender todo lo posible de ellos, siempre están para ayudar. Es lo más importante que saco de este año, el aprendizaje que estoy teniendo de las personas y los compañeros que llevan más años en este deporte. Puede que sea de lo mejor que pueda sacar de forma individual este año, sin duda.

Con todo, cabe recordar que solo tiene 22 años.

Pues sí, recién cumplidos. Soy del 2002, hice los 22 años en febrero. Joven, pero luchando para seguir adelante (ríe).

Desde primera hora mostró una soltura poco acorde a su juventud, incluso Iván Ania lo manifestó.

A todo el mundo le gusta que lo eligen, que hablan bien de ti, pero yo intento siempre tomármelo con normalidad. Que todo eso refuerce, pero que nunca se suba a la cabeza ni nada por el estilo. Cuando entro al campo se olvida, intento ser un jugador tranquilo. Sé lo que se me pide, lo que me pide el míster, intento estar los 90 minutos concentrado, que al final creo que es lo fundamental en esta categoría. En Primera Federación ya se ha visto que, cualquier mínimo despiste, concesión o regalo, al final, te penaliza. Cuanto más alto estás, más lo hace. Lo principal es mantener la concentración todo el partido y estar metido en él siempre, así es como yo lo veo.

¿Cómo se gestiona esa posible euforia?

Hay que tomárselo con normalidad, es mi mentalidad. El cuerpo técnico que tenemos no te deja relajarte ni un segundo, siempre está ahí, manteniéndote enchufado. En el mínimo error que tengas, te aprietan, siempre en el buen sentido y para que no te relajes. Creo que esa es una de las claves de este equipo, cada día, en cualquier fallo o cualquier error, la gente está contigo, apretando, para no bajar el nivel y mantener a todo el mundo metido. Creo que eso lleva al buen estado del equipo en general en lo que va de temporada.

¿Cuál cree que es su principal virtud en el campo? ¿Y algo que le gustaría mejorar?

Diría que la defensa aérea. Disfruto cuando tengo que pelearme con un delantero grande, que tengamos que ir al duelo, a saltos por arriba, de cabeza… (ríe). Considero que, cuando tengo confianza, y el míster y el equipo creo que me la dan, con balón me desenvuelvo bastante bien.

Intento mejorar cada día, aprendo de los compañeros más veteranos un poco en todo. Busco un poco eso. Un central debe ir fuerte a todos los duelos, ser ganador, ganar y hacerse fuerte en defensa. Trabajo la visión de juego, pero en general intento aprender de todo cada día, no me limito a nada en concreto.

Qué ambiente se respira en el vestuario respecto al objetivo, el ascenso.

Desde el primer minuto hemos vivido con un grandísimo ambiente en el vestuario. Tanto el cuerpo técnico como la plantilla tenemos una filosofía muy clara, la de solo pensar en el partido del fin de semana, es lo importante, no miramos más allá. Pensamos en hacer nuestro trabajo cada jornada, ganar nuestro partido ante quien sea, lo que haga el resto ya se verá. Estamos focalizados en lo nuestro, siempre.

Matías Barboza, jugador del Córdoba CF, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

¿Cómo vivió su debut?

Siempre tienes esa cosilla dentro, los nervios del primer partido, encima jugué en el estadio del Decano, ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino, que es un campo impresionante. Cuando salgo, al menos a mí, se me pasa todo. Se me van los nervios, estoy concentrado, disfruté muchísimo.

Desde primera hora señaló la impresión que le causó el ambiente de su estreno en El Arcángel, apenas una semana más tarde.

Estaba acostumbrado a cuando jugaba con el filial aquí, en el estadio, al que al final no venía demasiada gente. Estaban los de siempre, nuestra familia, gente de Córdoba que nos apoyaba, pero obviamente, entrar al estadio, escuchar a todos cantando el himno, ver ese ambientazo y cómo se anima… Eso te causa impresión. Fue una gran experiencia y para recordarla, sin duda.

¿Se ve muchos años de blanquiverde?

Estoy muy contento aquí, me encanta la ciudad, también siempre he tenido muy buen trato y relación con el club. Solo pienso en estar aquí, sinceramente. Yo estaría encantado de seguir muchos años aquí y hacer historia en el Córdoba CF.

¿Cuál considera que es su objetivo en el Córdoba CF?

No me fijo nada individual. Pienso en el día a día, en mejorar todo lo posible, todas las cosas que tengo menos trabajadas, en las que pueda tener alguna carencia. Quiero y busco trabajarlas para mejorar todo lo posible y que eso después ayude de forma positiva al equipo.

¿Cómo espera cerrar la temporada?

Pues como todo el mundo (risas). Todos esperamos lo mismo, cerrar con un ascenso del Córdoba CF. Conseguirlo sería algo increíble, para el club, para la ciudad y obviamente para el vestuario. Nosotros trabajamos día a día para ello, ya se verá lo que pasa.

¿Y cómo se analiza la opción de disputar un posible playoff?

Es una posibilidad más. Creo que somos un equipo muy unido, muy fuerte cuando somos grupo, que, por suerte, es día a día. Veo al equipo preparado para todo, para cada domingo darlo todo en el campo. De cara a lo que tenga que venir, sea lo que sea, veo que estamos preparados para todo, tanto mental como futbolísticamente.

Por último, ¿algo que le gustaría añadir?

Un mensaje a la afición, sí. Quiero seguir pidiendo ese apoyo, que nos apoyen desde fuera, que esto es algo no único, pero sí una situación muy bonita de la que tenemos que ser partícipes todos, de disfrutarla. Nosotros lo estamos disfrutando desde el campo, la gente creo que también fuera, se ve en el apoyo que tenemos día a día, incluso fuera. Cada vez que vamos a algún campo, la afición siempre está con nosotros. Les animo a que vengan a apoyarnos al estadio en los últimos partidos que nos quedan. Juntos conseguiremos todo lo que nos propongamos.