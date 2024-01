Matías Barboza, el jugador número 26 del Córdoba CF

El Córdoba CF cosechó un valioso empate en el Nuevo Colombino, ante el Recreativo (1-1) el pasado domingo en un encuentro en el que de nuevo los contratiempos en forma de lesiones obligaron a Iván Ania a apurar al máximo sus opciones, tanto en la convocatoria como en el once titular y en lo que a jugadores del filial se refiere.

Pendientes de Carlos García

En el descanso, Carlos García sufrió un problema físico -al parecer, en el isquiotibial- y tuvo que quedarse en la caseta en la reanudación. Así, el técnico blanquiverde apostó por tirar de Matías Barboza, central del filial que era uno de los componentes del segundo equipo que viajaron hasta Huelva para cubrir las bajas que padece el conjunto cordobesista. Con su estreno, Matías Barboza se convirtió en el jugador número 26 que se estrena esta temporada con la camiseta del Córdoba CF, que partió el pasado verano con un plantel de 21 futbolistas, de los que sólo uno aún no ha debutado: Adri Castellano. Por lo tanto, el central es ya el sexto del equipo de Diego Caro que se estrena con los mayores, tras hacerlo antes Álvaro Vázquez (1 minuto), Paco Fernández (6 minutos), Adrián Vázquez (7 minutos), Álex López (23 minutos) y Óscar Jiménez (25 minutos).

Son seis, por lo tanto, los jugadores del filial que ya se han estrenado con el primer equipo, aunque también hay que recordar que tanto Lluis Tarrés como Cristian Delgado subieron desde el segundo equipo blanquiverde el pasado verano, dato que remarca aún más ese tercer puesto logrado por Iván Ania en su primera temporada con el Córdoba CF.

Además, el estreno de Matías Barboza en el Nuevo Colombino podría tener continuidad. Carlos García estará entre algodones toda la semana y las pruebas que ha de realizarse tanto este martes como el miércoles, determinarán si puede llegar o no al encuentro del próximo sábado, en El Arcángel, ante el Real Murcia (20.00 horas, FEF TV). En caso de que se cumplan los peores presagios y el central catalán no pueda entrar en la convocatoria, Iván Ania deberá decidir entre dar continuidad al joven central del filial o adaptar a un futbolista de la primera plantilla, como Álex Sala, al puesto, algo poco probable por las características de los futbolistas de los que dispone. En caso de que Matías Barboza fuese el designado, finalmente, sería el primero del filial en salir en el once inicial del Córdoba CF.

El jugador de la primera plantilla que menos minutos ha competido en esta campaña 2023-24, y pese a ser titular el pasado domingo en Huelva, es Recio, con 370 minutos, seguido de Iván Rodríguez, con 434, y Alberto Toril, con 501.

El jugador de campo con más minutos, por su parte, es Carracedo, con 1.701 minutos, tres menos que Carlos Marín (1.704) y por delante de Diarra (1.651), Albarrán (1.582) y Calderón (1.452).