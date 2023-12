Cambia el rival, aunque nunca la idea. El Córdoba CF de Iván Ania ya descuenta las horas para abordar uno de los compromisos más esperados en lo que va de temporada en el Grupo 2 de Primera Federación, ante el Castellón en El Arcángel (sábado, 20.00 horas, FEF TV), donde el preparador blanquiverde busca un doble golpe de efecto frente al líder para mantener al alza la dinámica de sus pupilos, a los que este tipo de citas les estimulan especialmente, y de paso catapultar al equipo a tan solo cinco puntos de la primera plaza antes del cierre del año, que podría ser incluso más dulce de lo esperado si la dinámica se mantiene en los mismos márgenes. Después de cuatro triunfos consecutivos, así, la intención cordobesista no se mueve un ápice de sumar el quinto -y así sucesivamente-, por lo que el plan para el ovetense también parece claro: «En todos hay tres puntos que ganar y tres que perder. Vamos sin ningún miedo, nunca tenemos miedo al rival. Sabemos de su peligrosidad, que es particular, no hay ningún equipo en el grupo que tenga una propuesta como ellos. Los tres puntos que hay en juego son los mismos de siempre, pero está claro que ganar este partido sería un golpe moral importante», declaró tras la última sesión de trabajo del equipo previa al choque.

Un oponente con pegada Lo de enfrente, según confirma Ania, no será menos que un Castellón que llega con guarismos extremadamente destacados en la parcela anotadora, en la que además de ser el equipo con mayor producción de toda la categoría (38), también presume de una de las filosofías más voraces de cara a puerta. Nombres propios como el pichichi Jesús de Miguel (11) o el veterano Medunjanin (7), ostentan los mejores números dentro de una agrupación que promedia más de dos goles y medio por partido. «Es un equipo con unas características distintas a todos los que nos hemos enfrentado. Es muy ofensivo, que genera muchísimo en ataque, llega con muchísima gente al área. Defensivamente presionan muy alto, en muchos momentos van hombre a hombre en todo el campo. Nos obligará a estar a nuestro mejor nivel para ganar el partido. Lleva desde prácticamente la primera jornada marcando la pauta en el grupo, tiene unos números casi perfectos, no es habitual en una categoría tan igualada», avisó. «Los dos equipos tenemos una identidad, cada uno con sus características. La clave es que seamos nosotros mismos. Sí que te tienes que adaptar a ciertas situaciones, tenemos que saber dónde le podemos hacer daño, dónde ellos a nosotros, pero no podemos perder nuestra identidad, si llevamos 15 jornadas jugando de una manera y el día importante cambiamos todo, sería un error. Ni ellos creo que vayan a cambiar nada ni nosotros vamos a hacerlo. Creo que va a ser un partido muy disputado, de momentos», manifestó concienzudo. El envite, del mismo modo, deberá ser tratado con presumibles permutas en el esquema, sobre todo en la línea defensiva, donde el regreso de Carlos Albarrán tras sanción, así como la ausencia de Dragisa Gudelj -que ahora se encuentra siguiendo un plan de entrenamiento específico, según confirmó el club-, irán acompañados de modificaciones: «Desde el partido en Melilla sabíamos que no íbamos a poder contar con él. Tenemos preparado el partido pensando en los que tenemos y no en las bajas. Es una baja importante, claramente, pero tenemos que pensar en ganar al Castellón y en no pensar en las bajas, sino en que los que tenemos estén a su máximo nivel», indicó. «Recuperamos a Kuki Zalazar y Álex Sala para entrar en la convocatoria. Tenemos la baja de Alberto Toril, Adri Castellano y Dragisa Gudelj», apuntó más tarde, señalando la también presencia en la convocatoria de los futbolistas del filial Matías Barboza, Álex López, Paco Fernández y Óscar Jiménez, así como la titularidad de Carlos García en sustitución del serbio-neerlandés en el eje. «La confianza que él puede tener en meterse en situaciones grupales. En el entrenamiento ha participado en una parte, tiene buena sensación, dependemos de lo que él nos vaya diciendo. Su lesión, en principio, está curada, pero después de lo que sucedió la otra vez no queremos precipitarnos. Su cabeza y su cuerpo son los que nos tienen que decir si ya puede entrenar con el grupo, hacer una parte...», añadió seguidamente, en relación al avance de Castellano. Un ambiente como el de «las grandes citas» En la grada no faltará el respaldo. Con el clásico cartel de «sin entradas» ya colgado en la zona de Fondo Sur, más la lógica entrada que se espera en el resto de localidades y el desplazamiento en masa por parte de los orelluts -se espera más de medio millar de aficionados visitantes-, la tarde-noche en El Arcángel parece tener el ambiente prácticamente asegurado, incluso desde los dos bandos. «El de las grandes citas. Un partido, como cuando fuimos a Málaga, que decíamos de otra categoría. El ambiente va a ser de otra categoría, no sé el número de espectadores que va a haber, será muy alto, ojalá podamos brindarles la victoria. Que nos sirvan de apoyo y que al final podamos celebrarla», afirmó ambicioso.