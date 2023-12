Un efectivo Córdoba CF se lleva los tres puntos de Melilla en un partido gris

El Córdoba CF sigue en racha y ya es el tercer clasificado en el Grupo 2 de Primera Federación y, por lo tanto, primera alternativa al dúo que encabeza la tabla, el Ibiza y el Castellón, al que recibirá el próximo sábado en El Arcángel (20.00 horas, FEF TV), en un encuentro que, visto lo visto en las últimas jornadas y lo que transmite el conjunto blanquiverde, será decisivo para su futuro en el 2024 y para el final de Liga. El gol logrado por Calderón en el Álvarez Claro cuando transcurría el minuto 68 sitúa al conjunto blanquiverde en el tercer puesto de la clasificación, su mejor posición en Liga en los últimos nueve meses, después de apoyarse en detalles que hasta ahora no se veían con claridad.

Un Córdoba CF muy efectivo

Porque este Córdoba CF ha destapado en las últimas jornadas y también en el Álvarez Claro una cualidad que no tenía en el primer tercio de Liga y es el de la efectividad, la productividad, la pegada o el buen ojo en los últimos metros. También la baraka, dirían algunos, pero en el fútbol de competición existe casi siempre un resquicio para detalles felices e imprevistos, porque la suerte ahí también cuenta. La historia del Córdoba CF está plagada de esos instantes pequeños, minúsculos, en los que un cara o cruz suponían el todo o la nada.

Porque el partido ante el Melilla fue feo, de poco fútbol, mucha pelea y búsqueda constante de un golpe que decidiera el choque. Así lo planteó el Melilla de Juan Sabas y a ello se tuvo que adaptar el Córdoba CF de Iván Ania.

Un Córdoba CF que llegaba a tierras norteafricanas con cinco bajas -también los azulillos tenían ausencias- y que tuvo que alinear por primera vez de inicio a Iván Rodríguez en lugar del sancionado Carlos Albarrán.

Para hacerse a la idea de cómo fue el primer acto hay que reseñar que la primera llegada -que no ocasión- del Córdoba CF llegó en el minuto 11, cuando Carracedo centró desde la derecha un balón al que no llegó Antonio Casas. Casi diez minutos después respondió el Melilla, con un Cotán que buscó y no encontró remate en su centro, pero cuyo rechazo sí recogió Siddiki, que lanzó un disparo que se marchó fuera.

Un cabezazo de Adilson y otro de Lapeña fue todo el bagaje del conjunto blanquiverde hasta el final de una insípida primera parte en la que en un terreno de juego que dejaba mucho que desear, el Melilla tampoco expuso nada y en el que el susto dado por Dragisa Gudelj ensombreció el mismo partido, hasta el final. Las palabras de Juan Sabas antes del encuentro se confirmaron y el conjunto azulillo saltó al maltrecho terreno de juego con el ánimo de hacerlo su aliado en su afán de que el duelo terminara tal y como empezó.

Una pifia peligrosa

El único momento en el que el Melilla probó a llevarse los tres puntos fue en el inicio del segundo acto. Tras dos llegadas relativamente claras de los locales, el propio Córdoba CF generaría la mejor ocasión para el Melilla. Una cesión de cabeza de Calderón se le quedó corta al de Paradas, momento que aprovechó Cotán para intentar llevarse el esférico. Marín estuvo atento y salió de su área, llegando a regatear hasta a dos rivales antes de perder el balón. Finalmente, éste llegó al área, en donde Siddiki lanzó un disparo que el propio Calderón salvó bajo palos (min. 56). En todo caso, fue un espejismo, ya que la siguiente opción para los locales no llegó hasta diez minutos después, y también por una actuación dudosa de Carlos Marín, que resolvió felizmente.

En la salida de balón tras esta llegada local alcanzaría el Córdoba CF el tanto del triunfo. Calderón avanzó por dentro conduciendo el balón, llegando hasta la corona del área, en donde cedió el balón a Antonio Casas. El rambleño retrasó en corto hacia Kike Márquez, que se sacó una asistencia por encima de la defensa melillense para devolver a un Calderón que, en carrera, fusilaba ya dentro del área a Montoya.

Un toque de efectividad

Era sorprendente. Hacía falta un buen esfuerzo memorístico para recordar no ya una ocasión blanquiverde, sino una llegada relativamente clara por las inmediaciones de portero mellillense y, sin embargo, el Córdoba CF se ponía por delante en el marcador tras un encuentro gris en lo que a fútbol se refiere, pero sí muy competido y de tensión competitiva. Había que bajarse al barro para llevarse los tres puntos y el equipo de Iván Ania hizo todo para no salir derrotado del Álvarez Claro. La efectividad hizo el resto. Un aspecto a destacar en esta fase de resultados en la que ha entrado un Córdoba CF que además de pegada muestra también una efectividad más que llamativa y poco común, máxime en una plantilla que no presume, precisamente, de tener matadores de área. Pero el caso es que en los dos últimos meses esa efectividad le está aupando a la parte alta de la tabla clasificatoria.

Un par de intentos por parte de Adilson Mendes y una llegada local sin excesivo peligro fue el bagaje del partido desde el 0-1 de Calderón hasta el final del mismo, un final que otorgaba los tres puntos a un Córdoba CF que prolonga su racha a ocho jornadas consecutivas invicto, con seis victorias y dos empates (20 puntos sobre 24 en disputa), perfecta tarjeta de visita para recibir el próximo sábado al líder, el Castellón.

