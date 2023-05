La lista de tareas de Monterrubio en el Córdoba CF (y III)

En la última y no por ello menos importante tarea a desempeñar por Antonio Fernández Monterrubio tras su llegada al Córdoba CF como consejero delegado, y tras el espacio dedicado a la economía y al proyecto deportivo, hay que poner atención al aspecto social y de comunicación en la entidad blanquiverde.

Avanzar en los intereses en la ciudad

No es baladí por diversas cuestiones. La primera, porque era un apartado en el que su antecesor puso mucho empeño. De hecho, la ausencia de crítica a Javier González Calvo pese a los reiterados fracasos en su gestión deportiva tiene mucho que ver con el tejido de relaciones que produjo el extremeño en el trienio largo en el que estuvo al frente del Córdoba CF. Si algo hay que destacar del exconsejero delegado de la entidad blanquiverde es que «siempre estaba ahí», como se repetía una y otra vez por parte, incluso, de aficionados. Otra cosa es que se resolvieran problemas o se solucionaran contratiempos que hubo en su etapa o inquietudes que, aún hoy, se mantienen entre la masa social cordobesista. Pero es indudable que González Calvo trabajó, y bien, el aspecto de las relaciones sociales, tanto en el entorno del club como en la ciudad, en líneas generales. Infinity eligió bien, por lo tanto, la persona con la que desembarcar en Córdoba, aunque ahora la intención del fondo de Baréin es desarrollar ese aterrizaje y, desde luego, avanzar en los intereses que tiene en la ciudad. Y todo ello, sin que el Córdoba CF tenga un coste superior al actual manteniendo -y logrando- el objetivo primordial: la llegada al fútbol profesional. Un objetivo que nunca ha estado tan lejos como ahora en el último cuarto de siglo.

Y para ello, el apoyo de la masa social debe ser fundamental. No se encontrará Monterrubio un panorama halagüeño en ese aspecto. La agonía del conjunto blanquiverde en el 2023 hará mella en la campaña de abonados. No se trata de una decepción en la última jornada de Liga, no. Fue una descomposición paulatina que ha golpeado de forma insistente durante casi seis meses a la masa social del Córdoba CF, de la que ha tomado nota la ciudad y ante la que el club se mostró inamovible, sin reaccionar ni actuar y, lo que es peor, haciéndolo cuando ya no había remedio. Por lo tanto, ese deambular del equipo por el Grupo 1 de Primera Federación en el 2023 puede afectar en el número de abonados para la próxima temporada, aunque Monterrubio deberá activar los puntos fuertes, que también los tiene, en el Córdoba CF.

"Mucha gente hay aquí, ¿no?"

Por un lado, aprovechar lo positivo de lo andado por su antecesor en lo que a relaciones se refiere. ¿Sería posible en este apartado la contratación de una persona específica para ello? No parece probable, aunque tampoco descartable por completo, a pesar de que en su primer día en El Arcángel, y una vez pasó su presentación al personal, el sevillano no se recató en comentarles a todos: «Mucha gente hay aquí, ¿no?». A pesar de ello, un consejero o un empleado que se dedique exclusivamente a actuar como enlace con el club y escuche las sugerencias y necesidades de la masa social descargaría a Monterrubio para los quehaceres de gestión del club y emularía a algo que ya se hacía, sin ir más lejos, en la última etapa de Rafael Campanero, época en la que, de una manera u otra, siempre había un consejero que desempeñaba esa función. En todo caso, el Córdoba CF deberá trabajar con intensidad en los tres próximos meses en este aspecto para no perder masa de abonados o, en caso de que sea así, que esa pérdida sea mínima. El trabajo en el departamento deportivo deberá ayudar para reenganchar a los que hace meses renegaron de continuar con su abono.

Comunicación, un problema

En todo caso, en un capítulo en el que sí parece que Monterrubio deberá intervenir será en la comunicación del Córdoba CF. Primero, porque el club de El Arcángel mantiene un departamento más dimensionado que la gran mayoría de sus rivales en Primera Federación, una categoría -recordemos-, que no es profesional, y ya se conoce que la intención de Infinity con la llegada del sevillano es la de optimizar los costes, optimización que revertiría en la primera plantilla. Segundo, porque en los tres últimos años el departamento no ha abarcado a todo lo que participa del Córdoba CF, centrándose en un sector y dando la espalda al resto. Y tercero, porque al igual que en el resto de labores del Córdoba CF, el de comunicación debería ser un departamento que también se llevara desde el propio Arcángel, desde la ciudad. Será un movimiento estratégico de peso en caso de realizarse y un error de calado en caso de no acometer dicha reestructuración.

En cualquier caso, la labor de comunicación y relación del Córdoba CF con todo su entorno cercano deberá mejorar notablemente si Fernández Monterrubio aspira a que la entidad blanquiverde, esta vez con todos, alcance un verdadero éxito la próxima temporada. Por lo pronto, deberá hacer olvidar o intentar borrar la imagen de un Córdoba CF que firma su peor quinquenio en más de un cuarto de siglo. Desde comunicación no se ha logrado solventar y se necesitará de muchos para superarla.