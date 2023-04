Una vez más estancado. El Córdoba CF ensanchó la sombra de su crisis de resultados tras sacar un pobre punto del choque ante el Deportivo de la Coruña en El Arcángel (1-1), escenario festivo convertido en enrarecido en el que los de Manuel Mosquera volvieron a quedarse a medias para dilapidar buena parte de aspiraciones por el play off esta temporada en Primera RFEF, que podría hacerse larga. Miguel De las Cuevas, goleador en la cita, señaló la insatisfacción del plantel pese al trabajo realizado: «Nos vamos dolidos, creo que el equipo ha hecho todo lo posible y lo que teníamos para ganar, junto a un buen rival que está ahí arriba y tiene buenos jugadores», admitió tras el encuentro de este domingo ante el combinado coruñés.

La fase de ascenso se aleja

Las todavía opciones del Córdoba CF para engancharse a la lucha por la zona con acceso a la fase de promoción, por otro lado, fueron analizadas por el alicantino, consecuente en cuanto a la dificultad de la tarea, aunque también ambicioso dado el potencial e ilusión de la plantilla. El objetivo inmediato: superar al Racing de Ferrol en el duelo aplazado. «Sabemos que el partido del miércoles es vital. Jugamos en casa, un partido que nos queda aplazado y es verdad que lograr tres puntos nos daría un salto de moral y motivación. Hasta que las matemáticas digan lo contrario, el Córdoba CF siempre es candidato hasta que nos dé. Jugando como hemos jugado hoy vamos a estar más cerca. Estamos capacitados de sobra para ganar todos los partidos, lo hemos demostrado», afirmó.

Una intención, a su vez, que pasa por pulir los claroscuros exhibidos frente al combinado deportivista. «En la primera parte creo que centramos demasiado precipitado. Sabíamos que teníamos dos hombres arriba y eso hace que volasen muchos balones. Lo hemos hablado en el descanso, es una pena. Hemos llegado y tenido ocasiones para ganar el partido. Nos vamos con pena pero sabiendo que hemos dado todo», destacó. «Al principio nos ha costado un poco, después hemos tenido balón y paciencia. La segunda parte ha sido nuestra total», insistió.

El Arcángel de «antiguamente»

El papel de la afición durante la cita, de menos a más al igual que el equipo, también fue valorado por el mediapunta, declarando su devoción a un feudo blanquiverde que, por momentos, rugía como hace meses. «He recordado El Arcángel como antiguamente, que te llevaba en volandas, que sabías que estaba más cerca el segundo gol que el del rival. Se notaba esa energía con la gente. Los jugadores del Dépor no sabían ni de dónde venía», admitió. «Mi gol ha sido una falta lateral en la que me ha rebotado. El portero ha salido y la he metido hasta sin querer. Desde ahí, el clima que se genera en este campo solo pasa aquí», manifestó.

«El parón de Quiles ha bajado la euforia que teníamos y tenía la afición, que nos llevaba en volandas. Nos vamos dolidos, hoy era un partido clave para ganar. Nos toca pensar ya en el miércoles», apostilló.