Un triunfo tan trabajado como necesario. El Córdoba CF se gustó, dominó y convenció ante la Cultural y Deportiva Leonesa para recuperar la fe en El Arcángel (2-0), escenario en el que los de Germán Crespo cerraron una crisis de cuatro derrotas consecutivas, además de otra racha de seis semanas sin sumar de tres. Tras el encuentro, el entrenador blanquiverde, orgulloso por el resultado aunque comedido por la evidente mejoría por delante, destacó la labor del equipo para reponer su «confianza». «Llevábamos muchas semanas pidiendo una victoria, se ha conseguido, se ha mantenido la portería a cero. Este partido puede ser un punto de partida. Estas semanas hemos intentado inculcar eso a los jugadores, que no son tan malos como ahora se estaba viendo, que teníamos mucha confianza. Es un equipo que nos ha dado muchas buenas tardes de fútbol. El ambiente era complicado, estaba algo más frío, había menos público que otros días. Ha sido importante salir como ha salido el equipo, enchufar a la gente, eso es lo que más nos ha ayudado», admitió tras el choque.

La mejoría en el factor anímico, clave

Fue una cita en la que el escenario emocional copó buena parte del protagonismo como trasfondo, exhibiendo las inseguridades del plantel durante el segundo tramo, aunque también elevando las prestaciones del equipo a lo largo de la primera parte. «Era un partido complicado anímicamente, por cómo veníamos. Nos tenemos que quedar con eso. Sabíamos que en los primeros minutos teníamos que meter a la afición. En la primera parte ha habido muy buenos momentos de fútbol. Le pedimos a los jugadores que dentro del terreno de juego se viera que se quería ir a ganar de verdad, así ha sido. Es complicado leer bien el partido, porque ahora mismo nos falta mucha confianza», señaló.

«En la primera parte hemos vuelto a ver el equipo que vimos en las primeras jornadas. Mantener esa continuidad ahora mismo es muy complicado. No podemos pasar de cero a cien en tan solo un partido», reconoció acto seguido.

José Alonso y Kike Márquez, nombres propios

La parcela defensiva, por otro lado, también fue valorada por el preparador, que destacó la solidez de la primera línea a pesar de la ausencia obligada de Gudelj -cumplió encuentro de sanción por ciclo de amonestaciones- y la entrada de alguna pieza menos utilizadas, como José Alonso. «La primera parte ellos prácticamente no han creado peligro, en la segunda creo que han llegado por errores nuestros. Hemos estado demasiado nerviosos. Es normal. Te encuentras con un 2-0, todo el mundo quiere cerrar el partido, no se cierra, eso va dando nervios atrás. José Alonso ha cumplido perfectamente. Echábamos de menos cuando Gudelj no estaba, que no éramos capaces de ganar, pero hoy con esta pareja de centrales te da esa confianza. Es lo que necesita el equipo», afirmó.

La figura de Kike Márquez, así mismo, fue igualmente balanceada por el granadino, satisfecho con la labor del sanluqueño tras el gol y el encuentro, aunque marcando la nueva línea como la regularidad esperada en el trascendental último tramo de temporada que se presenta. «Kike Márquez viene trabajando muy bien, siempre lo ha hecho, pero en los últimos partidos se ha visto el Kike que queremos, que en todo momento se ofrece, que es capaz de llevar el balón de campo propio a contrario. En esos últimos metros, con el golpeo que tiene, es un jugador diferencial. En los últimos minutos ya le cuestan, son muchos partidos sin ser titular, sin acumular esos minutos que se necesitan. Es un jugador que nos va a dar mucho, nos va a aportar mucho en estas jornadas que restan», apostilló.