Bitton Sport deberá devolver casi tres millones de euros al Córdoba CF SAD

El Juzgado de lo Mercantil de Córdoba ha aceptado parcialmente la demanda de acción rescisoria presentada por el que fuera administrador concursal del Córdoba CF SAD, Francisco Estepa, contra Bitton Sport, la empresa de Luis Oliver y Joaquín Zulategui, por los contratos de dirección deportiva que en su día se subrogaron desde Sitnosport. Bitton Sport se denomina en la actualidad, según la documentación a la que tuvo acceso este periódico, «Hartmann&Morato Sport SL», aunque sigue siendo la misma empresa controlada por Luis Oliver y también, en diversas fases de su existencia, por Joaquín Zulategui.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se detalla que «se declara que el acuerdo de extinción contractual de prestación de servicios de dirección y gestión deportiva, de 24 de enero del 2018 suscrito entre la concursada», es decir, el Córdoba CF SAD, «y Sitnosport SL y en el que posteriormente se subrogó Bitton Sport SL, de fecha de 17 de julio de 2018, fue perjudicial para la masa activa del concurso y se ordena su rescisión». Además, el juez de lo Mercantil indica que «se acuerda la eliminación del crédito concursal de 2.400.000 euros en concepto de indemnización por la resolución del contrato de dirección deportiva llevado a cabo el 17 de julio del 2018, que actualmente tiene reconocido Bitton Sport SL en la lista definitiva de acreedores, así como la devolución de las cantidades por tal concepto percibidas en su caso». La cifra global, entre la anulación de la ya anulada deuda del club con Bitton, así como por las cantidades cobradas y que se deberán devolver, se cifra en torno a los tres millones de euros.

Casi un 30% de la deuda concursal

La eliminación de Bitton Sport de la lista de acreedores significa que el Córdoba CF SAD pasa de tener a la empresa de Oliver y Zulategui como la principal acreedora, ya que era la titular de un 30% de la deuda total de la entidad blanquiverde, a desaparecer por completo de la misma.

Asimismo, el juez condena a la empresa de Oliver y Zulategui «a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la masa activa y cuantificados en los intereses legales de las cantidades recibidas, devengados desde la fecha en que las percibieron y hasta la completa restitución de las indicadas cantidades».

Como se ha indicado y según fuentes consultadas por este periódico, las cantidades eliminadas como deuda del Córdoba CF SAD más las que se deberían devolver a la entidad blanquiverde, así como los intereses devengados podrían suponer para el Córdoba CF SAD una cifra en torno a los tres millones de euros, prácticamente un tercio de la deuda total de la entidad cordobesista, hoy en día presidida por Carlos González, que en su día presentó un convenio de acreedores con una quita del 80% y un plazo de pago en diez años.

Como un ejemplo más que gráfico, Estepa indicaba en la demanda que ha sido aceptada ahora en parte por el Juzgado de lo Mercantil que el Córdoba CF de la 2018-19 tenía un volumen de negocio de 9,7 millones de euros y que únicamente en el pago a la empresa de Oliver por gestión deportiva le suponía a la entidad blanquiverde una obligación de 600.000 euros. Como uno de varios ejemplos, Estepa especificó en la demanda que el Granada, en la misma temporada aunque en Primera División, tenía una cifra de negocio de 27,6 millones de euros (el triple que la del club blanquiverde) y sus pagos a personal de todo tipo, incluyendo director deportivo, secretario técnico, médico, delegado, etcétera, le supusieron poco más de 480.000 euros.

Así, además de recordar los cobros directos realizados al club por Zulategui y su empresa, WACC, la administración concursal también reseñaba la importancia en todo el entramado de Adinta Sport y su administrador único, Teodoro Brea, «que percibía unos honorarios mensuales de 29.401,14 euros» del club blanquiverde y que «ostentó amplias facultades de gestión» del Córdoba CF SAD. Como prueba de ello, la administración concursal aportaba el poder notarial de Brea para contratar y despedir «sin limitación ni cortapisa alguna» en el club y también se recordaba en la reclamación del concursal el dinero que Brea transfirió desde la SAD a cuentas de diversas empresas, a través de las claves telemáticas con una entidad bancaria con la que trabajaba el Córdoba CF SAD, una cantidad superior a los 400.000 euros. Unas transferencias de dinero que se produjeron la misma mañana en la que era despedido del club Luis Oliver. Finalmente, el concursal aportó un contrato por el que Teodoro Brea, ya en nombre y representación del Córdoba CF SAD, firmó con Grucal Properties a razón de 500.000 euros anuales.

Así, el juez no estima la reclamación de Estepa sobre el contrato de 600.000 euros firmado entre Bitton y el Córdoba CF SAD en su día y entiende «que el mismo no puede considerarse sin mas lesivo y perjudicial a la masa», ya que no se puede tampoco concluir claramente, y a diferencia de lo establecido en la demanda rectora de autos, que la cifra de 600.000 euros fuera totalmente desproporcionada y fuera de mercado (por excesiva), en comparación con el coste de dirección deportiva de otros clubes similares de la categoría, aun cuando fueran emolumentos muy superiores a los de anteriores y posteriores directores deportivos de la propia concursada militando el primer equipo masculino en igual categoría, o incluso en su comparativa a cuando militó en la máxima categoría del fútbol profesional». Sin embargo, sí acepta la demanda de Francisco Estepa sobre los 2,4 millones de euros de indemnización en caso de rescisión de contrato de forma anticipada, como así ocurrió.