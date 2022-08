"El Córdoba CF ha devuelto la ilusión a su gente"

Que todo siga igual o, al menos, parecido. Que el Córdoba CF se mantenga inmerso en esa poderosa espiral que le está llevando a salir del fútbol profundo para acercarse al mapa de las categorías profesionales. Que su nombre quede grabado para siempre en la historia del club. Con asuntos así sueña Germán Crespo Sánchez (Granada, 1975), un hombre de fútbol que está labrando un camino excepcional en una entidad tan compleja como el Córdoba, al que liderará por tercer curso consecutivo desde el banquillo. En un puesto en el que la esperanza de vida laboral no supera los seis meses en El Arcángel, Crespo encara su tercer curso con un expediente brutal. El club ha logrado un ascenso a Primera RFEF, un título de Liga en Segunda RFEF, otro de Copa RFEF y ha amasado récords formidables. En el pasado curso ganó todos los partidos ligueros en El Arcángel, donde se ha instalado un estado de felicidad. Los números seguramente son irrepetibles, pero Germán Crespo confía en perpetuar esa sensación de fortaleza ante una temporada "que será dura", advierte, aunque confía en una plantilla "mejorada" por los fichajes y en la validez de un estilo irrenunciable.

Una temporada más, la tercera suya. Ya lleva un camino hecho.

Está claro. Es un año nuevo, una categoría nueva, y con la dinámica positiva que ha cogido el club en todos los ámbitos, desde la afición a los jugadores, pasando por la dirección deportiva, la directiva y el cuadro técnico, lo afrontamos con una ilusión tremenda. Sabemos que va a ser complicado, somos conscientes de la categoría a la que venimos, pero es un reto para todos y eso nos motiva. Creemos que hemos devuelto la ilusión a la afición y eso tenemos que mantenerlo brindándoles un buen año.

"Sabemos que va a ser complicado, somos conscientes de la categoría a la que venimos, pero es un reto para todos y eso nos motiva"

¿Qué supone este nuevo desafío? Dijo cuando llegó que quería ir de la mano con el Córdoba CF y el crecimiento ha sido mutuo.

Pues sí. Cuando uno lleva trabajando tantos años, como es mi caso, en categorías inferiores, con lo que he vivido por esos campos de tierra, en clubs con presupuestos ajustados y problemas para cumplir con los pagos... Es un fútbol difícil, donde los equipos tienen pocos socios, pocos ingresos. Yo, por suerte, no he tenido que sufrir eso en los sitios en los que he estado, pero lo he vivido muy de cerca. Llegar a una entidad como el Córdoba CF y tener la oportunidad de crecer es para mí importantísimo. Este año, si hacemos las cosas bien, podemos acercarnos de nuevo al fútbol profesional. Un club como el Córdoba CF es un desafío constante y yo me siento bien.

¿En qué momento llega el Córdoba CF al comienzo de la Liga?

Las sensaciones de la pretemporada han sido buenas, pero en este periodo hay cosas que mejorar. Esto está para trabajar conceptos, automatismos, balón parado... Sí es verdad que el equipo tiene ahora mucha más confianza porque ha logrado buenos resultados y se siente fuerte, algo que no pasó el año pasado porque se dio peor. En eso hemos ganado mucho. Al final no hemos ganado algún partido más porque en pretemporada los árbitros son de la ciudad en la que juegas y eso... Pero estoy contento con la actitud de los jugadores, con su compromiso, y gracias a Dios vamos a llegar con todo el mundo preparado a excepción de Ekaitz.

¿Dónde tiene el punto fuerte el Córdoba CF ante su estreno en Primera RFEF?

Mira, lo tengo muy claro: la afición va a ser fundamental y El Arcángel será clave para ganar partidos. Tenemos los socios que tenemos y el ambiente en el estadio no lo tienen los demás. Ya se vio el año pasado, aunque fuimos muy superiores a todos en casa, y en este será clave porque habrá encuentros más igualados, finales apretados y momentos complicados en los que el apoyo de los aficionados será determinante. En la temporada pasada ya se vio que cuando el rival se adelantaba en el marcador, la afición te llevaba en volandas para remontar. Eso dentro del campo se nota. Los jugadores lo sienten y tienen un extra. Seguro que habrá partidos más complicados, llegaremos en los últimos minutos con el resultado igualado y ahí El Arcángel tiene que ayudarnos. El aliento del estadio será vital para el Córdoba CF.

"Seguro que habrá partidos más complicados, llegaremos en los últimos minutos con el resultado igualado y ahí El Arcángel tiene que ayudarnos. El aliento del estadio será vital para el Córdoba CF"

Ha entrenado al Córdoba CF en el último trienio en tres divisiones distintas: Segunda B, Segunda RFEF y ahora en Primera RFEF. Y también dirigió al filial en Tercera. ¿Cómo se vive eso?

Cada año ha sido distinto. El club ha mostrado confianza en mí y en mi trabajo. Ese apoyo que me transmiten tanto Javier (González Calvo, el presidente) como la dirección deportiva (Juanito) hace que puedas trabajar y centrarte en en seguir creciendo con el club. Ojalá podamos hacer un buen año, aunque será complicado, y poder entrenar el año que viene en otra categoría distinta y más alta como la Segunda División.

Desde que llegó al mando, a falta de tres jornadas para el fin de la Segunda B en 2020, hasta ahora ha habido una transformación. El Córdoba parece haber vuelto a la vida.

Ha sido un trabajo de todo el mundo. La parte principal son los jugadores, sobre todo los que se quedaron de ese año tan complicado. Lo más fácil hubiera sido abandonar, como hicieron muchos, pero hubo futbolistas comprometidos con el club y con el escudo. Algunos siguen aquí y otros, por circunstancias, no van a seguir este año, pero hay que darles las gracias a todos. Gente como Bernardo, Miguel De las Cuevas, Willy, Javi Flores... Ellos han sido parte principal para que esto salga a flote. Estuvieron en momentos complicados y alguno incluso en circunstancias difíciles por el asunto económico. Y aquí están. Han demostrado que viven para el Córdoba. Además, dentro del campo lo demuestran y siguen dando mucho al equipo.

Los fichajes han dado una nueva dimensión al Córdoba.

Se ha mejorado bastante. El año pasado se hizo una buena temporada y pese a ello hemos tenido que dar bajas a jugadores que rindieron perfectamente. Eso duele mucho, pero al final cada categoría tiene su valor, su salto de calidad. Lo que hemos ido buscando es jugadores que estén ya contrastados en la categoría, con minutos, que sepan lo que es ir a campos donde te esperan cuatro o cinco mil aficionados y en algunos casos más. Son jugadores que se han acoplado muy bien, tienen el perfil que necesitamos, con calidad, ilusión y ganas de seguir creciendo. Hemos traído a alguno, como Kike Márquez, que tiene ya varios ascensos. La verdad es que estoy muy contento porque hemos reforzado los puestos que queríamos. En la pretemporada han cogido perfectamente los conceptos y aunque algunos terminaron la temporada anterior jugando poco, han cogido el ritmo.

"Lo que hemos ido buscando es jugadores que estén ya contrastados en la categoría, con minutos, que sepan lo que es ir a campos donde te esperan cuatro o cinco mil aficionados y en algunos casos más"

Llama la atención el grupo de sub-23, que está llamado a tener mucho protagonismo.

Está claro que tenemos 24 fichas y cualquier jugador está capacitado para entrar en el once. Creo que esa fue una de las claves del éxito el año pasado y hemos tratado de hacer hincapié en ello durante la pretemporada. Al final, el domingo saldrán once, habrá posiblemente cinco cambios y habrá gente que se quede sin jugar. Ahora mismo está todo el mundo deseando salir, con una ilusión tremenda. El año pasado tuvimos eso. Rotábamos el equipo, aunque es verdad que tuvimos tres competiciones, pero los que salían del banquillo aportaban igual o incluso más. Los que se quedaban una semana sin convocar venían a entrenar el lunes como si hubieran sido titulares. Si conseguimos mantener esa dinámica, que yo creo que sí por la profesionalidad que tiene el equipo y por lo que se ha visto en estas semanas, tendremos mucho ganado.

¿Cómo va a jugar el Córdoba CF esta temporada? ¿Conserva el estilo?

Sí, claro. La gente que me conoce lo sabe. Lo que me ha traído hasta aquí es ser atrevido, tener una propuesta de juego como la que tenemos, ser valiente... Hombre, está claro que hay que trabajar atrás para evitar errores, porque como se ha visto en pretemporada se acaban pagando. Una mala salida de balón te castiga mucho más en esta categoría que en la temporada pasada. En todo lo que llevo yo, mi equipo ha generado muchísimas ocasiones. Ha podido hacer seis o siete por media de partido. Eso es lo que tenemos que buscar. Luego, dependerá del acierto. Pero hay que llegar al área contraria y crear peligro siempre. Así estarás más cerca de la victoria. Yo no puedo ir en contra del estilo de juego que me ha traído hasta aquí.

"Lo que me ha traído hasta aquí es ser atrevido, tener una propuesta de juego como la que tenemos, ser valiente... "

¿Qué piensa cuando oye decir que el Córdoba CF es favorito?

Ahí sí que es verdad que tenemos que tener tranquilidad y no dejarnos llevar. El mayor error de la temporada en la que yo cogí el equipo fue precisamente ese. Se hizo una plantilla muy buena, pero al final hay rivales, y más en este año, con presupuestos muy grandes, plantilla con jugadores de superior categoría... No nos podemos volver a equivocar. Hay que ir partido a partido. Creemos que tenemos un equipo para pelear por estar entre los siete u ocho primeros, pero nos vamos a encontrar con equipos que tienen presupuestos desorbitados para lo que es la categoría y otros que están recién descendidos de Segunda División y han invertido más dinero que nosotros. A nosotros nos impulsa la ilusión que tenemos. Creo que el dinero es importante, pero hay otras cosas que valorar y el Córdoba sí las tiene.

Da la impresión de que puede haber plantillas más vistosas o costeadas que la del Córdoba CF, pero aquí hay más equipo. Se mantienen una base, un estilo, un entrenador... Eso puede ser una ventaja.

Eso te da mucho. El tener una base importante de la temporada anterior hace que lo asimiles todo antes. Y en el mes y medio que llevamos se ha visto. Los del año pasado ayudan a los nuevos. A veces tú desde fuera no ves algún detalle y los que están dentro del campo lo conocen todo perfectamente y ellos mismos orientan a sus compañeros. Creo que uno de los factores importantes para empezar bien es que mantenemos la base del año pasado, mientras que otros equipos se han tenido que reforzar con diez, doce o quince jugadores. Eso, al final, te limita un poco. Sin embargo, también hay que decir que nosotros el año pasado hicimos una plantilla nueva y fíjate cómo salió todo.

En una categoría como la Segunda RFEF estaba todo muy claro para el Córdoba CF. Había que subir siendo campeón sí o sí. La superioridad fue absoluta, con un liderazgo de principio a fin. Ahora se retorna a una vida más real, con más igualdad y mirando la clasificación continuamente. Cada punto vale oro.

Nuestra idea es empezar bien, aunque sabemos la categoría en la que estamos y será un campeonato largo y exigente. Ya se vio el año pasado, en la que el último le podía ganar al primero. En la temporada pasada, por ejemplo, nosotros teníamos claro que en El Arcángel íbamos a ganar siempre, fuera de modo fácil o más difícil, y tardara más o menos los tres puntos se quedaban en casa. Este año igual hay partidos que llegarán a los últimos minutos sin generar tanto y ahí es donde estará la importancia de la grada.

"A nosotros nos impulsa la ilusión que tenemos. Creo que el dinero es importante, pero hay otras cosas que valorar y el Córdoba sí las tiene"

Se van a superar los doce mil socios.

A mí no me sorprende nada. En el momento más complicado estuvieron ahí. Yo lo vivo en la calle, cuando voy a comprar. Todo el mundo te anima, te comentan cosas... La gente está muy animada, muy ilusionada con que empiece la Liga. Cuando el presidente dijo la cifra de once mil lo comentamos con el cuerpo técnico en el vestuario y, por lo que yo vivía y me transmitían los aficionados, pensaba que íbamos a llegar a más,como así ha sido. La afición del Córdoba no me sorprende.

La hinchada se merecía vivir alegrías después de mucho tiempo de frustraciones. En El Arcángel fueron felices.

Sí, al final tú puedes ganar, pero la manera de hacerlo es muy importante porque es lo que se le queda a la gente. Se les notaba que disfrutaban con lo que veían en el campo. Se creó una comunión entre el cuerpo técnico, los jugadores y la afición que fue muy positiva. Queremos seguir manteniendo esa fuerza en El Arcángel. Yo lo he vivido en otros clubs o en Granada, de donde soy, y veías victorias porque había más calidad o presupuesto, pero no se transmitía nada. Aquí, en nuestra casa, y también en muchos campos en los que se han desplazado los nuestros, creo que hicimos un fútbol que dio alegría.

Los futbolistas se sienten queridos. Se han generado ídolos jóvenes como Casas o Simo, que se unen a veteranos respetados como Javi Flores o De las Cuevas.

Eso es clave. Una de las ideas más positivas que tuvo el club el año pasado fue el abrir las puertas del estadio a los jóvenes en el partido contra el Tamaraceite. Eso acercó a los niños, que son el futuro. Ahora hay un abanico muy grande de seguidores. Tenemos al socio mayor, que lleva mucho tiempo viviendo momentos de todo tipo, pero por desgracia bastantes palos por los descensos, y ahora viene gente nueva. Niños, mujeres... Se ve a familias enteras. Jugadores como los que comentas lo viven con mucha intensidad, porque es bonito tener a niños pidiendo firmas o camisetas. Al final, el Córdoba CF es de la ciudad, de todos. Ojalá podamos seguir creciendo.

"Ahora hay un abanico muy grande de seguidores. Tenemos al socio mayor, que lleva mucho tiempo viviendo momentos de todo tipo, pero por desgracia bastantes palos por los descensos, y ahora viene gente nueva. Niños, mujeres... Se ve a familias enteras"

Para empezar, dos seguidos en casa: Unionistas y Fuenlabrada.

Eso se dirá si ha sido bueno o no cuando se terminen. Si ganamos los dos sería fantástico, pero si te vienen resultados malos llegas a la tercera jornada... Pero bueno, nosotros tenemos confianza. Ahí están los números de la temporada pasada y de la pretemporada. Son dos rivales muy complicados, uno que lo hizo muy bien en Primera RFEF y otro que llega descendido de Segunda, pero nosotros tenemos nuestra oportunidad. Estamos deseando de que esto empiece.