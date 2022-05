¿Qué debe hacer el Córdoba Femenino para sellar la permanencia?

El Córdoba Femenino afronta su última prueba en la Reto Iberdrola con la confianza de depender de sí mismo para firmar la permanencia en la segunda categoría nacional, aunque con la difícil tarea de ganar obligadamente para no poner en peligro el quinto puesto. La premisa es tan compleja como sencilla, puesto que de sumar de tres ante el Elche Femenino (sábado, Diego Quiles, 19.00 horas), las blanquiverdes sellarían la ansiada salvación sin mirar más allá de lo que pase en su encuentro. Será una tarea que, a buen seguro, volverá a requerir de la mejor versión de las de Pepe Contreras, que en la última jornada ya se apuntaron una victoria de postín ante La Solana (3-2), para recuperar así su lugar en la zona noble.

Por otro lado, la pugna por la quinta plaza que actualmente ostenta el cuadro califa cuenta con múltiples protagonistas, con hasta otros cuatro equipos con posibilidades de cerrar la última jornada entre los cinco primeros si el Córdoba Femenino no cumple en su choque ante el conjunto ilicitano. Albacete, Granadilla Tenerife B, Santa Teresa y Madrid B abordan también su última reválida al acecho, con tan solo dos puntos de diferencia entre el primer y el último implicado en la pelea.

De este modo, a las de Pepe Contreras solo les vale el triunfo si no quieren complicarse la vida, aunque con un hipotético empate o incluso derrota -dependiendo de los resultados del resto de cruces-, podrían firmar matemáticamente la permanencia en la segunda categoría para la próxima temporada. Todo quedará sujeto al resto de compromisos, donde habrá que prestar especial atención en los Albacete Fundación - Granada, Madrid B - Cacereño, Santa Teresa - Real Betis B y Granadilla Tenerife B - Femarguín.

La mala racha a domicilio

La cita para las blanquiverdes asoma en el momento oportuno, aunque no en la mejor dinámica como visitante, donde hace cinco jornadas que no logra la victoria. Ciertamente, durante sus últimas ponencias a domicilio, las de Pepe Contreras no han dejado de cosechar un revés tras otro, situando hace casi dos meses la última vez en la que consiguieron sacar algo positivo de una salida, ante el Castellón -colista- con un empate 2-2 en el Municipal de Castalia. Desde entonces todo han sido derrotas, pasando por los choques contra rivales directos como el Cacereño (2-0) y Juan Grande (1-0), o el derbi provincial ante el Pozoalbense (1-0). Este nuevo compromiso se afrontará con la baja sensible de la defensora Celia Fernández, que vio la quinta amarilla en el pasado encuentro ante La Solana y tendrá que cumplir ciclo en esta última jornada.

Por otra parte, asoma un Elche Femenino en completa urgencia. Las ilicitanas llegan a la última cita del calendario como penúltimas clasificadas, con su descenso a Tercera RFEF hecho matemático y con el único objetivo de no cerrar la temporada entre los dos últimos puestos, sinónimos del descenso directo a la Primera Nacional, ahora dos categorías por debajo -tras la creación de la Tercera RFEF- de la actual Reto Iberdrola.

El Pozoalbense, sin nada en juego

El Pozoalbense de Chico Serrano afronta la última jornada ante el Castellón Femenino (sábado, Municipal de Pozoblanco, 19.00 horas) oficialmente descendido también a la nueva Tercera RFEF de la próxima temporada. La pasada derrota frente al Real Unión Tenerife (4-0) liquidó sus opciones de optar al playoff de permanencia, por lo que el próximo curso, a expensas de lo que haga el Córdoba Femenino, podría no repetirse el derbi cordobés que se ha vivido durante el presente curso.

El único frente abierto para las pedrocheñas en este cierre del calendario será el de despedirse de su afición con una victoria, ya que a su vez recibirán a un rival, el Castellón, ya descendido a Primera Nacional, actual colista, y que no conoce la victoria lejos de su feudo desde la tercera jornada de la primera vuelta ante el Elche (0-1), la única que ha cosechado a lo largo de toda la campaña.