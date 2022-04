La defensa del Córdoba CF es un rompecabezas para Germán Crespo en las vísperas del choque ante el Villanovense (sábado 19.00, El Arcángel). La avalancha de bajas es notable ante un partido crucial para sellar el ascenso. No puede contar con los centrales José Cruz -sancionado por la doble amarilla en Cáceres- y José Alonso. Tampoco con los laterales izquierdos Ekaitz Jiménez y Carlos Puga. "Saldremos con lo que tenemos", ha dicho el granadino en la sala de prensa de El Arcángel. La retaguardia blanquiverde estará compuesta, salvo sorpresa, por José Ruiz en el lateral derecho, Bernardo Cruz y Ricardo Visus en el centro y Dragisa Gudelj en la izquierda.

"Lleva mucho tiempo estando parado y solo tres días con el grupo. Además, ha sido una semana corta, en la que no hemos trabajado físicamente como nos hubiese gustado", expresó Crespo a propósito del estado de José Alonso, sobre el que se especulaba con una posible vuelta. "Le queda mucho para poder estar mínimo al sesenta o setenta por ciento. No queremos arriesgar y aunque lo hemos metido en convocatoria no creo que esté para disputar minutos", zanjó Crespo.

Lo del ala izquierda es un problema que está tomando visos preocupantes. Sin Ekaitz, que será baja "seguro esta y posiblemente la semana que viene", la alineación de Carlos Puga es imposible. "Aunque estuvo entrenando esta semana se le hizo una prueba y puede que tenga una lesión importante", advirtió el técnico sobre el joven jugador de Albuñol. Sin Puga, el Córdoba se queda sin una pieza específica en esa posición, por lo que "Dragi se adaptará ahi".

También están fuera de la convocatoria Toni Arranz -sancionado por acumulación de amonestaciones- y Julio Iglesias, que "ha cogido el mismo virus que tuvo Dragi antes del Cacereño". "Creíamos que iba a ser de un día, pero ha venido con vómitos y con fiebre", reveló Crespo, cuya alineación está condicionada por esas ausencias.