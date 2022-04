Las ganas de ganar se palpan en El Arcángel. El Córdoba CF, lastrado ya por los rigores de la competición, siente el irrefrenable deseo de cuadrar las cuentas y certificar su objetivo. Las lesiones hacen mella en lo físico -la defensa está en cuadro- y en lo emocional, pues no es sencillo confirmar semana a semana que uno es mejor que el resto. La visita del Villanovense se enmarca en un estado especial, de ebullición en el entorno y llamada a la concentración para los protagonistas en el césped. Y ahí entra Germán Crespo, que ha tocado todas las teclas posibles para exprimir la motivación de sus jugadores ante un compromiso complejo, ante el único conjunto que ha sido capaz de vencerles en el campo "en los noventa minutos", dijo el técnico granadino, dejando aparte la derrota por 0-1 ante el Sevilla en la Copa del Rey "porque se produjo en la prórroga" y los tres puntos perdidos en San Fernando por alineación indebida.

"Yo les he transmitido a los jugadores que lo primero que tenemos que hacer es ganar. Si el ascenso llega el domingo... Sabemos que estamos muy cerca, que lo tenemos ahí, pero si nosotros hacemos las cosas bien lo tendremos, si no este domingo, pues el siguiente", manifestó Crespo en la sala de prensa de El Arcángel. Lo del Villanovense trae una carga especial. El Córdoba CF quiere ganar por dejar virtualmente sellado el ascenso, por poner un capítulo más en el reto de hacer pleno de victorias en El Arcángel, por conseguir terminar el campeonato como el equipo menos goleado -ahora lo es el de Villanueva de la Serena- y, también, por ciertas cuentas pendientes que quedaron de la primera vuelta. "Este partido lo quiero ganar, le tengo bastantes ganas", dejó claro.

En el Municipal de Villanueva venció el anfitrión por 1-0 y rompió entonces una marca de jornadas consecutivas sin perder (17) que es la mejor en la historia blanquiverde. "El Villanovense nos ganó y nos puso las cosas muy difíciles, en un partido en el que creo que el comportamiento no fue el mejor por parte de algunos componentes de su cuerpo técnico", soltó Crespo, que sin que nadie le preguntara quiso que se supiera lo que había sucedido y el poso que habia dejado.

"Fue un partido en el que entramos bien, pero la intensidad que pusieron ellos tanto dentro como fuera se notó. Además, hubo circunstancias extradeportivas en el descanso y demás... Es lo que hablamos. Cuando el Córdoba va por esos campos es un equipo al que todos les gusta ganar", declaró, sin entrar en más detalles. Sí fue tajante en la expresión de su anhelo para este sábado en El Arcángel: "A mí es un partido que me gustaría ganarlo por el comportamiento allí de dos o tres jugadores y miembros del cuerpo técnico. Quiero ganar primero por nosotros y segundo por esto. Y que eso nos ponga más cerca del ascenso".

El domingo... o cuando toque

Lo del ascenso "a la carta" no va con Crespo. Como todos, se abona a una fórmula: que sea cuanto antes. "A mí me gustaría que fuera este fin de semana. Ojalá pudiéramos celebrarlo con nuestra gente, pero es lo que hay. Yo lo voy a celebrar sea donde sea". El técnico cordobesista recurrió a un ejemplo cercano, el del Recreativo de Huelva, que certificó su salto de división en un fin de semana en el que tenía jornada de descanso en el calendario y se vio beneficiado por resultados de terceros. "Sin competir, han hecho su fiesta. Pero está claro que no es lo mismo que sucedió cuando ganamos aquí en El Arcángel la Copa RFEF y lo que disfrutamos con nuestra afición. Ojalá aunque sea desde casa o desde aquí si lo vemos juntos se logre ya", indicó