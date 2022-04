Germán Crespo quiere celebrar el ascenso con la afición en El Arcángel

En casa y en fusión con la afición. Así es como quiere el técnico del Córdoba CF, Germán Crespo, celebrar el ascenso a la Primera RFEF. Y lo tiene al alcance de la mano. A corto plazo, le basta con vencer el próximo domingo en Cáceres al único rival que aún cuenta con opciones de impedírselo para, de este modo, hacer de El Arcángel el sábado de la semana que viene una fiesta si cae también el Villanovense, un rival, ojo, que doblegó a los blanquiverdes en la primera vuelta.

Crespo este viernes era cauto, pero realista. "El partido (ante el Cacereño) lo plantearemos como todos, con la intención de conseguir los tres puntos. Se ha abierto una brecha importante en las últimas semanas, así que llegamos con la confianza de llegar como hubiésemos querido hace tres meses. Tenemos una diferencia de 12 puntos, con prácticamente el goalverage ganado, porque tendría que ser una derrota muy abultada. A ver si podemos dar la alegría a nuestra afición de tener el ascenso en casa".

El granadino, no obstante, huye de las euforias y los efectos dañinos que conlleva, porque, señala, "nos vamos a enfrentar al segundo mejor equipo de la categoría, junto con nosotros, y al segundo mejor equipo de la RFEF. Y el segundo mejor equipo como local". Esos tres referentes apuntan a la dificultad que se va a encontrar el Córdoba CF este domingo en el campo Príncipe Felipe, que, si embargo, "es un terreno que nos gusta, donde nos desenvolvemos bien y donde podemos dar nuestra mejor versión".

Aunque el Córdoba CF se estará jugando el Cáceres la posibilidad de dar el paso casi definitivo para huir de la cuarta categoría del fútbol español, Germán Crespo comparte, o traslada, la presión también hacia el Cacereño, un club que, como subraya el técnico blanquiverde, "al final son ellos los que se la juegan, a los que les va la vida, no ya por cogernos a nosotros, que tienen su última oportunidad, sino porque se les está acercando la gente que viene por detrás". Precisamente, desde la ansiedad bajo la que va a jugar el Cacereño, Crespo considera que el calendario se complica para los extremeños con duelos directos que les fuerza a intentar jugarle al Córdoba CF "de tú a tú. Va a haber mucho partido, con una buena propuesta de juego, que jugando a la contra también se desenvuelve bien. Nosotros, a nuestro estilo".

Germán Crespo tiene en perspectiva un partido de los de palabras mayores. "Es un gran campo, con un ambiente de superior categoría, y eso a esta plantilla y a los jugadores los motiva bastante".

El técnico deja en la duda sin finalmente va a poder contar con Ekaitz, aunque todo apunta a que no va a llegar a tiempo para Cáceres. Crespo es consciente de que lo más probable es que no pueda contar con el lateral vasco por la sobrecarga que tiene en la rodilla, que incluso le ha mantenido algunos días alejado del trabajo de grupo. No obstante, no cierra la puerta a "ver las sensaciones que tiene y si debemos arriesgar con él" o dejarlo esta semana fuera de la convocatoria.

Lo que sí va a tener el domingo el Córdoba CF remando en su misma dirección es a una importante legión de aficionados. Hay más de 300 entradas ya vendidas entre los parroquianos blanquiverdes, otras 300 más salieron este viernes en taquilla y se espera que la cifra de cordobesista en las gradas del Príncipe Felipe supere el medio millar. "La gente está involucrada. La conexión con la plantilla y la dirección técnica es perfecta, y los más agradecidos somos nosotros".