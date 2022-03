No resultó una tarea sencilla. Es más, al Córdoba CF se le estaba «atragantando el partido» frente al CD Mensajero. Esa reflexión fue realizada por Miguel de las Cuevas, en sala de prensa, poco después de firmar un sufrido y necesario triunfo por 3-1. El alicantino, que marcó el segundo tanto de los blanquiverdes, reconoció que era «muy importante», sobre todo porque «en el campo pasan los minutos y te das cuenta de que va a costar más de lo que se esperaba». No obstante, argumentó que «en el momento que abriésemos la lata íbamos a ganar» y su celebración fue una mezcla de «rabia y alegría» tras la semana acontecida en el seno de la entidad. «No había dudas dentro del grupo, tenemos alma y queremos ganar todos los partidos posibles», indicó.

Un triunfo especial dedicado al delegado, Julio Cruz

El encuentro parecía «encarrilado» con la diana de Luismi Redondo, pero las «pérdidas» costaron la igualada. «Ellos han competido bien y se jugaban mucho. Cada partido que viene costará más que en la primera vuelta porque todos se juegan la vida como nosotros». El veterano jugador subrayó que «cuando te acostumbras a lo bueno, y aún así hemos ganado 3-1, parece que se hacen las cosas mal» y reseñó que poseen «mucha pólvora arriba» para acabar decantando la balanza. La idea es que en El Arcángel «no nos podemos dejar ningún punto» de aquí al final de la campaña.

En un día «en teoría malo», acabas ganando. «Lo que importa es el resultado cuando no se hace del todo bien, es la exigencia que tiene este club y ya estamos pensando en meter el tercero al marcar el segundo», expuso. Y si a eso se le añade el particular escenario que atravesaron contra el San Fernando, todo llegó a un plano «peculiar». El vestuario es «una piña» y está «a muerte» con las decisiones que se tomen. «El trabajo que hace nuestro delegado, Julio Cruz, es fundamental y cualquiera puede tener un fallo o equivocarse». El triunfo se lo dedicaron a él, ya que lo pasó «realmente mal» en estas fechas. «Más cordobesista que él no conozco a nadie, era una victoria para evitar las dudas», añadió.

A medida que la competición se acerca a su desenlace «se aprieta todo más», algo que pasa en cualquier categoría. «Ven que quedan menos partidos y van a muerte como nosotros. Dependemos de nosotros mismos, eso no nos lo quita nadie, por lo que hay que ir partido a partido e intentar lograr el objetivo lo antes posible», subrayó. El Mensajero, según su opinión, estaba «bien trabajado» y reiteró que «jugar contra el Córdoba da un plus más». Los rivales, en el feudo ribereño, «salen muy motivados» y evidenció que «cuando cuestan los partidos, también sales con más ganas y alegre después».

El paso a paso se ha instaurado como norma para no cometer más errores. «Vamos a lo nuestro, marcándonos cada semana los objetivos. Cuando ya sea todo matemático, lo celebraremos como Dios manda», aclaró. El plantel «no se rinde nunca» debido «al alma que tiene» y reiteró que «no hay ninguna relajación» con la posibilidad de ascender.

En cuanto al apartado personal, De las Cuevas afirmó que siente «la confianza plena del club, de Germán Crespo y juego para ser feliz». Ahora es cuando está «disfrutando más que nunca» y «los goles, asistencias y números te hacen reconocer el trabajo pero tampoco agobian». El Córdoba es su «casa» y estaría «súper dispuesto a continuar aquí», deseó.