En una versión más terrenal, con sudor, sufrimiento y angustia, el Córdoba CF resolvió una de sus citas más complejas de los últimos tiempos. Tener muchas ganas no es suficiente a veces. El conjunto de Germán Crespo se metió en un embrollo considerable ante un Mensajero que se lo hizo pasar francamente mal durante todo el partido. Al final salió airoso el cuadro anfitrión porque tiene lo que nadie. En los días menos inspirados -y este fue uno de esos- siempre quedan los actos voluntarios: recurrir al pico y pala, igualar al menos en intensidad al contrario y aguardar a que salte la chispa de la calidad. En El Arcángel sucedió en el momento preciso. Javi Flores se la puso a De las Cuevas para el 2-1 que desatascó el pleito y transformó la inquietud en el público -poco habituado a estos tragos- en un griterío de aliento que ya no acabó. Willy cerró el marcador y alegró la mañana a un Córdoba que logró lo que quería, aunque seguramente por un camino mucho más enrevesado y exigente. Lo real es que ya son doce victorias seguidas en su hogar, una renta impecable que mantiene a los de Crespo en el mismo sitio en el que se colocaron en septiembre y del que no se van a bajar por su propio pie. De momento, no hay nadie capaz de echarles.

Lo de Germán Crespo y las alineaciones es un caso peculiar. Él empieza a jugar el partido desde que da la convocatoria -que nunca hace pública hasta poco antes del choque- y no pierde la ocasión de desconcertar al adversario con movimientos de última hora. Esta vez tenía como oponente en el banquillo a un profesional de largo recorrido como Josu Uribe, que comparecía con los suyos invictos y que nunca había caído en El Arcángel en su trayectoria. Hasta ahora. Crespo explicó en las vísperas que el del Mensajero era un encuentro "para madurar". Y en once aparecieron como novedades Luismi y Casas, dos futbolistas hambrientos y con sobredosis de energía para dejarse ver. Su entusiasmo se contagió a todos, incluyendo a un público con ganas de fiesta. La puesta en escena resultó impactante. A los dos minutos, Antonio Casas entró como un puñal por la banda y colocó un centro raso que Óscar interceptó antes de que De las Cuevas, preparado, pudiera embocar. Antes del minuto tres, después del segundo córner a favor, llegó la acción del 1-0. Luismi capturó un rechace al borde del área y lanzó un zapatazo que entró sin remisión. La celebración tuvo su mensaje: todos se fueron hacia la banda para fundirse en una piña con el delegado, Julio Cruz. El impetuoso arranque no se detuvo. Casas, a tope, robó una pelota en la zona de medios para enfilar la portería y fue derribado por Diego, que vio tarjeta. Los blanquiverdes apretaban desde la salida a un Mensajero totalmente sometido, que se parapetaba como podía para evitar que el destrozo fuera mayor. Antes del cuarto de hora, Javi Flores dibujó una bella acción desde la línea de fondo en la que tras burlar a su marcador dejó el balón a punto para Casas, que no logró finalizar. Y en medio de un monólogo local llegó el golpe inesperado, con un robo de Juanda y finalización de Ale González, tras tocar la pelota en Gudelj. La réplica del Córdoba la puso Luismi, que estuvo a punto de marcar tras regatear al portero. Los de Crespo seguían a lo suyo, pese a que el panorama había dado un giro. De las Cuevas, a la media vuelta, exigió a Padilla tras un servicio de José Ruiz. Más clara la tuvo Casas, que le sacó un balón al rival presionando en campo propio y corrió mirando solo a la portería rival y no a los lados, donde tenía compañeros. Su disparo, alocado, no encontró destino. La grada coreó el nombre del rambleño. No hay mejor pasaporte para convertirse en ídolo popular en El Arcángel que el derroche de sudor. El Córdoba se encontraba cada vez más incómodo y el Mensajero se manejaba con cierta solvencia porque lo que sucedía era lo que podía esperar. Los de Uribe se asomaban, además, con peligro. Cruz vio tarjeta por una entrada al borde del área a Cacho y los canarios tuvieron opciones en un par de saques de esquina. Para entonces, Marín ya había entendido que aquella no iba a ser una plácida mañana de domingo. Al filo del intermedio, Ale González le soltó un trallazo a media altura que le obligó a intervenir a fondo. El intermedio llegó como un respiro para un Córdoba desmadejado, con sus dos centrales tarjeteados, fallón y sorprendido por la respuesta de un Mensajero envalentonado por las mismas razones que cualquiera que visite El Arcángel este curso: no tener nada que perder incentiva la osadía. Mejor con los cambios Desde el pitido inicial de la segunda parte ya empezó el Mensajero a actuar con parsimonia en los saques, ganándose los silbidos de la grada. El Córdoba, sin cambios, insistió en buscar el juego combinativo para provocar huecos en una retaguardia muy poblada. A Simo se le fue alto un zurdazo en un balón que la cayó en la esquina del área chica. Fue el primer susto para los canarios, que no se complicaban la existencia. Ordenados atrás, iban con todo a los cruces y se mostraban muy atentos a las pérdidas del rival para salir. De las Cuevas, de cabeza a centro de Ekaitz, y Casas en una jugada dentro del área, enlazaron oportunidades en una fase en la que el nerviosismo empezaba a detectarse por el sonido ambiente. Había runrún y tímidos chiflidos. En la banda ya calentaban Adrián y Willy, remedios de urgencia. Ambos entraron, junto a Viedma, con media hora por delante. Nada más salir, Willy conectó un cabezazo que inquietó a Padilla. A falta de veinte minutos, el duelo entró en ebullición. Viedma rozó el gol tras una buena combinación y El Arcángel se arrancó con cánticos. Y aparecieron ellos: Javi Flores y Miguel De las Cuevas. El de Fátima la tocó de modo preciso para colocarla en el área en una falta y el alicantino puso la testa para batir a Padilla. El 2-1 alteró a todos y ya se entró en un intercambio de golpes más arriesgado para los de casa. Adrián Fuentes pudo abrir la brecha, pero estrelló su tiro en el cuerpo del meta palmero a falta de cinco minutos. Los blanquiverdes se debatían entre la ofensiva que les reclamaba una grada enfebrecida y la cautela que les exigía la situación, con un marcador apretado y un adversario que no se desinflaba. Con el personal pidiendo la hora y en la última acción, Willy Ledesma hizo lo suyo: marcó, enardeció a la grada y festejó como si fuera un título. Ficha técnica 3 -Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, José Cruz, Dragisa Gudelj, Ekaitz Jiménez, Álex Bernal, Javi Flores, Luismi, De las Cuevas, Simo y Antonio Casas. Cambios: Adrián Fuentes por Luismi (60'), Alejandro Viedma por Álex Bernal (60'), Willy Ledesma por Antonio Casas (60'), Carlos Puga por José Ruiz (66'), Toni Arranz por De las Cuevas (89'). 1 -Mensajero: Padilla, Eslava, Óscar, Diego Simón, Samuel, Ale González, Benítez, Yeray González, Juanda, Edu Salles y Cacho. Cambios: Lete por Cacho (57'), Toni Robaina por Ale González (70'), Jesús por Juanda (81'), Álex García por Yeray González (81'). Goles: 1-0 (3') Luismi. 1-1 (15') Ale González. 2-1 (76') De las Cuevas. 3-1 (94') Willy Ledesma. Árbitro: Asensio Pérez (Comité Extremeño). Tarjetas: Gudelj (23') y José Cruz (35'), por el Córdoba. Diego (4’), Cacho (30'), Antonio Manuel (61') y Eslava (75'), por el Mensajero. Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de Liga en el grupo 4 de la Segunda RFEF disputado en el Estadio Municipal El Arcángel ante unos 7.000 espectadores. El Córdoba CF lució una camiseta conmemorativa del Día de Andalucía.