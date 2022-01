No va a ser la imagen del desierto que la gente se pudiera imaginar cuando se habla del extremo oriental del mundo lo que la expedición del Córdoba CF va a encontrar ante sus ojos cuando levante las persianas por la mañana. Al contrario, más bien el oásis. El Hilton Garden Inn Bahrain Bay, el hotel que va a albergar el cuartel general de los de Germán Crespo los próximos 9 días, se encuentra ubicado en The Avenues Mall, con unas privilegiadas vistas orientadas hacia la bahía de Bahrein, al horizonte de Manama, la capital del país. Algunos de los atractivos monumentales de la gran urbe que serán visitados por la expedición cordobesa (el Museo Nacional de Bahrein, el World Trade Center y el centro de la ciudad) se encuentran a cuatro kilómetros. El centro de la ciudad, como no puede ser de otro modo en un estado con la renta per capita disparada (en el año 2019 alcanzaba los 23.443,43 dólares norteamericanos), se reparten tiendas con artículos a todo lujo inalcanzables para la mayoría de los bolsillos. El lujo asiático no es un tópico. El aeropuerto está a solo 15 minutos del hotel, que ideal para disfrutar de los muchos sitios históricos, centros comerciales o playas, o refrescarse en una piscina infinita con zona de juegos.