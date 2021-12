Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF, fue claro en sus manifestaciones nada más terminar el encuentro. "Más orgulloso no se puede estar tras la imagen mostrada ante un rival de Champions", manifestó el técnico blanquiverde que, además, avisó de que "esto reforzará mucho el juego del equipo". "Hoy se demostró que este equipo compite contra todos y esa diferencia de categorías no se vio en el campo", apuntó.

Sobre el encuentro, el granadino recordó que había dicho en la previa que el encuentro "era para disputar y competir y ambas cosas se dieron", porque "el equipo lo dejó todo" y, además, logró competir más que bien "ante un grandísimo rival". "Fuimos capaces de que el Sevilla tuviera que sacar toda su artillería", remarcó el entrenador del Córdoba CF, que reconoció que le hubiera "gustado llegar a los penaltis, pero llegó el gol cuando menos se esperaba, en un balón largo que nos sorprendió".

A pesar de la eliminación, lógica por otra parte, Germán Crespo veía ventajas, ya que "si la gente ya estaba enganchada, ahora, los que pudieran tener dudas, con esto que vieron, hará que crezca el número de espectadores cada jornada" de Liga en El Arcángel.

Asimismo, el técnico del Córdoba CF desveló que tras finalizar el encuentro, "Lopetegui no me dijo nada, pero Monchi sí me dijo que sufrieron mucho, y Rakitic también me felicitó". Crespo recordó que el objetivo es "ascender y por eso yo a mis jugadores les digo que aún no se hizo nada. Tenemos un camino recorrido, pero hasta que no llegue el ascenso no nos podemos relajar", avisó.

Por ello, precisamente, se le preguntó por el compromiso liguero del domingo, en el que el equipo puede acusar el esfuerzo copero. "Está claro que puede pasar, pero se quedaron fuera jugadores como Bernardo y Visus, que aportarán. Se puede notar, pero las dimensiones del campo de Las Palmas son más pequeñas e igual es menos", explicó el entrenador del Córdoba CF.